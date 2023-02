Casino Cup als „Bestes Marketingprogramm des Jahres“ ausgezeichnet

Das 2022 ins Leben gerufene Gaming Entertainment Format von Casinos Austria wurde für sein innovatives Konzept mit dem „European Casino Award“ prämiert.

Wien (OTS) - Einmal im Jahr werden die Auszeichnungen für die besten Leistungen der europäischen Casino Branche vergeben, im Rahmen der internationalen Glücksspielmesse ICE in London war es nun wieder so weit. Wie bei den „Oscars“ werden auch die European Casino Awards in verschiedenen Kategorien verliehen. Gleich in vier Kategorien war Casinos Austria unter den Finalist:innen, und bei „Bestes Marketingprogramm des Jahres“ trug man den Sieg davon: Der Casino Cup überzeugte die Jury vollends und setzte sich gegen die Projekte der internationalen Konkurrenz durch.

Mit dem Casino Cup, den Casinos Austria Anfang 2022 aus der Taufe hob, wurden einige strategisch relevante Ziele verfolgt: ein neues Gaming Entertainment Format zu schaffen, damit die Marke Casinos Austria weiter zu stärken sowie mit der Erlebniswelt von Casinos Austria zu begeistern.

Österreichs Fußballvereine konnten sich in den Casinos bei Roulette, Black Jack und Poker für eine fulminante TV-Gameshow qualifizieren, die im November von PULS 4 zur Primetime – als Green Production – übertragen wurde. Zwei Croupiers von Casinos Austria trugen mit Kompetenz und Charme zum Publikumserfolg dieses spannenden neuen TV-Formats bei.

Der Award und die weiteren drei Nominierungen in London sind für Casinos Austria ein starker Beleg, am europäischen Markt „best in class“ zu sein. Thomas Lichtblau, Managing Director von Casinos Austria, nahm die Auszeichnung in London mit großer Freude entgegen: „Mit unserem innovativen Konzept haben wir uns gegen viele namhafte Vertreter der internationalen Casinowelt behauptet. Der internationalen Jury hat an unserem Konzept besonders gefallen, dass wir eine klar definierte Zielgruppe über klassische und auch neue Touchpoints angesprochen haben und damit eine sehr hohe Reichweite und mediale Berichterstattung generiert haben. Die Kombination aus Erlebnis in unseren Betrieben und der Casino-Inszenierung in einem neu entwickelten TV-Format war der Schlüssel zum Erfolg. Der Award ist eine riesige Anerkennung für mein gesamtes Team und die Innovationskraft von Casinos Austria.“





Informationen zum Casino Cup sind hier zu finden: www.casinos.at/casino-cup

Fotos zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Casino-Cup-bestes-Marketingprogramm

