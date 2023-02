The Final Touchdown: SUPER BOWL LVII am Sonntag um 22:25 Uhr LIVE auf ZAPPN & PULS 4

Nach 14 Jahren kommentieren Walter Reiterer & Michael Eschlböck zum letzten Mal den Super Bowl auf ZAPPN & PULS 4. Der Showdown mit über 250 Studiogästen bei Eagles vs. Chiefs.

Wien (OTS) - Wer holt sich die Vince Lombardi Trophy? Super Bowl LVII geht am Sonntag, den 12. Februar um 22:25 Uhr live auf ZAPPN & PULS 4 über die große Bühne. Mit den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles stehen sich im Super Bowl die beiden besten Teams der "Regular Season" gegenüber und es wird auch zum großen Abschied nach 14 Jahren NFL bei ProSiebenSat.1 PULS 4 kommen. Die Super Bowl Nacht wird wieder zur großen Show mit über 250 Fans im PULS 4-Studio und unserer NFL-Crew bestehend aus den Kult-Kommentatoren Walter Reiterer und Michael Eschlböck sowie Moderator Phillip Hajszan mit den Experten Pasha Asiladab und Chris Calaycay und NFL-Regelexperte Bojan Savicevic. Unsere PULS 4-Sport-Reporter Mario Hochgerner und Julian Kurzwernhart berichten live aus Arizona. Stargast im PULS 4-Studio wird New York Giants Running Back Sandro Platzgummer sein.



Unsere Kult-Kommentatoren und Romy-Preisträger Walter Reiterer und Michel Eschlböck brennen auf das Spiel der Spiele. Walter Reiterer: „Ich bin dankbar für 14 tolle Jahre NFL auf PULS 4, und dass wir alle gemeinsam mit der Community den Sport in Österreich so bekannt machen konnten. Ich glaube, dass die Chiefs das machen werden, aber es wird ein hochspannendes Duell.“ „Es wird noch einmal ein großer Football-Abend mit dem ganzen Team und ich glaube an ein ‚High-Score-Game‘, in dem sich die Chiefs knapp durchsetzen werden, wenn Mahomes durchhält,“ meint Michael Eschlböck.



Das größte Einzelsportereignis der Welt live auf ZAPPN & PULS 4: Jalen Hurts und die Eagles fordern Patrick Mahomes und die Chiefs in der Wüste von Glendale, Arizona. Für Chiefs Head Coach Andy Reid ein besonderes Duell, war er nämlich von 1999 bis 2012 Cheftrainer der Eagles. Den Posten bei Kansas City hat er seit 2013 inne. Sein Quarterback kämpft mit einer Knöchelverletzung, doch "Magic Mahomes" hat schon im Conference Final seinen Siegeswillen gezeigt. Zum ersten Mal in der Geschichte treffen zwei Brüder im Endspiel aufeinander. In der "Kelce Bowl" stehen sich Superstar-Tight-End Travis (Chiefs) und Eagles-Center Jason gegenüber. Die traditionelle Halftime-Show wird zur großen Bühne für Pop-Superstar Rihanna.



NFL-Österreicher: Auf die Österreicher-Exporte in der NFL wird in der Sendung ein besonderes Augenmerk gelegt. Stargast im PULS 4-Studio wird NY Giants Running Back Sandro Platzgummer sein. Es wird Beiträge und Interviews mit Bernhard Raimann (Indianapolis Colts) und Bernhard Seikovits (Arizona Cardinals) aus der Super Bowl Stadt Phoenix geben.



Super Bowl LVII live auf PULS 4 & im Livestream auf ZAPPN:

Am Sonntag, den 12. Februar 2023

22:25 Uhr: Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs



Unsere PULS 4 NFL-Crew im Einsatz:

Kommentatoren: Walter Reiterer, Michael Eschlböck und NFL-Regelexperte Bojan Savicevic.

Moderator Phillip Hajszan mit den Experten Pasha Asiladab und Chris Calaycay. Mario Hochgerner und Julian Kurzwernhart berichten live aus Arizona.



Die National Football League live im TV auf PULS 4 und im kostenlosen Livestream auf ZAPPN

Rückfragen & Kontakt:

Lukas Strecker

lukas.strecker @ prosiebensat1puls4.com