Anmeldung zu Exkursionen ins Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal

Haus der Wildnis auch per App zum Mitnehmen

St. Pölten (OTS/NLK) - Ab Donnerstag, 16. Februar, besteht auch heuer wieder die Möglichkeit zur Anmeldung für Exkursionen ins Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal. Auch dessen Zentrum, das Haus der Wildnis in Lunz am See, macht den Urwald Rothwald erfahrbar und ermöglicht von Mittwoch bis Montag zwischen 9 und 17 Uhr mit Hilfe modernster Technik, interaktiver Stationen, VR-Brillen, Tablets und Videospielen Einblicke in diesen letzten großen Urwaldrest des Alpenbogens, ohne dem sensiblen Ökosystem durch intensive Begehung zu schaden.

Wer die 700 Quadratmeter große Ausstellungsfläche auf eigene Faust erkunden möchte, kann dafür die App „Hearonymus“ verwenden: Durch einen einfachen Download verwandelt sich das eigene Handy damit in einen Audioguide, dessen Texte dann auch von unterwegs abgerufen werden können. Im Haus der Wildnis selbst warten 16 Stationen wie zwei Aquarien, die Auswirkungen des Klimawandels auf den Lunzer See zeigen, ein mit Lichtern ausgestattetes Baummodell des „Wood Wide Web“ oder ein toter Baumstamm, mit dem die sogenannte Kadaververjüngung dargestellt wird, darauf, per App entdeckt zu werden, wobei es zu jeder Station erklärende Texte sowie Bilder und Videos gibt.

Insgesamt stehen rund 40 Minuten Audioführung zur Verfügung. Auch davor, etwa zur Vorbereitung auf den Ausstellungsbesuch, und danach, zu Hause zum Nachhören, sind die Dateien über die App jederzeit abrufbar. Neben dem individuellen Erkunden gibt es im Haus der Wildnis selbstverständlich aber auch weiterhin die Möglichkeit, an Führungen mit den Guides teilzunehmen.

Völlig neu gestaltet wurde auch der Webauftritt des Wildnisgebietes und des Hauses der Wildnis: Unter www.wildnisgebiet.at erfährt man alles über das Weltnaturerbe Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal; auch die Buchung von Exkursionen ins das Wildnisgebiet ist über diese Webseite möglich. Gruppenführungen im Haus der Wildnis wiederum können mit zwei Wochen Vorlaufzeit über die Website www.haus-der-wildnis.at gebucht werden. Die kostenlose App „Hearonymus“ ist im App Store (Apple) und via Google Play (Android) erhältlich.

Öffnungszeiten des Hauses der Wildnis: Mittwoch bis Montag von 9 bis 17 Uhr; nähere Informationen unter 07486/21122, www.haus-der-wildnis.at und www.wildnisgebiet.at.

