Rotes Kreuz hilft bei Suche nach vermissten Angehörigen in der Türkei und in Syrien

Bei vermissten Personen: Rotkreuz-Suchdienst hilft unter tracing@roteskreuz.at. Rotes Kreuz schickt Decken, Zelte und Hygienepakete im Wert von einer Million Euro.

Wien (OTS) - Vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet schwindet die Hoffnung, Überlebende zu finden. Noch immer werden viele Menschen in beiden Ländern unter Trümmern vermisst. Die Ungewissheit über das Schicksal ihrer Angehörigen quält tausende Betroffene. Der Suchdienst des Roten Kreuzes hilft seit über 150 Jahren, Familienangehörige, die aufgrund von Kriegen, Naturkatastrophen oder durch Flucht getrennt wurden, wieder miteinander in Kontakt zu bringen.

„Aktuell herrscht vor Ort noch großes Chaos. Die Einsatzkräfte sind rund um die Uhr im Einsatz, um Menschenleben zu retten. Aber wer jetzt Angehörige vermisst, soll sich bitte direkt bei uns melden, damit wir sofort mit der Dateneingabe beginnen können“, sagt Claire Schocher-Döring, Leiterin beim Suchdienst des Österreichischen Roten Kreuzes. All jene, die sich in Österreich befinden und den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren haben, können sich unter tracing@roteskreuz.at an den Suchdienst wenden.

Hilfe vor Ort

Den Menschen, die das Erdbeben überlebt haben, fehlt es jetzt am nötigsten: Zehntausende Verletzte brauchen medizinische Versorgung, viele Menschen haben ihr Zuhause verloren und müssen bei bitterkalten Temperaturen in Zelten und Notquartieren unterkommen. In einer ersten Tranche hat das Österreichische Rote Kreuz für eine Million Euro tausende Hygienepakete, 40.000 Decken und große Zelte für Familien eingekauft.

Die Hilfsgüter werden von den Helfer:innen der Rotkreuz-/Rothalbmondgesellschaft an die Menschen verteilt. Nach einem Treffen mit dem Botschafter der Syrisch-arabischen Republik, Dr. Hasan Khaddour, bei dem die dramatische Lage für die Menschen in Syrien besprochen wurde, betont Rotkreuzpräsident Gerald Schöpfer: „Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist intensiv bemüht, den betroffenen Menschen in der Türkei und Syrien flächendeckend humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Wir unterscheiden nicht zwischen Nationalität, politischen Einstellungen, Religion oder Ethnizität - für uns steht einzig der Mensch im Vordergrund. Um allen Notleidenden rasch und effektiv zu helfen, muss dringend humanitäre Hilfe in allen betroffenen Gebieten gewährleistet sein."

Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ: 20.111

Kennwort: Erdbeben Türkei und Syrien

Oder unter: www.roteskreuz.at/erdbebenhilfe

Nähere Informationen zum Suchdienst: www.roteskreuz.at/ich-brauche-hilfe/personensuche

Kontakt: tracing @ roteskreuz.at

Fotos: Link

