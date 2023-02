ORF Burgenland: Neue Serie über verschwundene Roma-Siedlungen im TV-Volksgruppenmagazin "Romano Dikipe"

"Auf den Spuren verschwundener Roma-Siedlungen" ab Sonntag, 12. Februar 2023 in ORF 2/B

Eisenstadt (OTS) - Der ORF Burgenland startet am Sonntag, dem 12. Februar 2023, um 13.05 Uhr in ORF 2/B eine neue Serie im Rahmen der TV-Volksgruppensendung "Romano Dikipe". "Auf den Spuren verschwundener Roma-Siedlungen" lautet der Titel der Reihe, in der Frage nachgegangen wird, wie die Situation der Roma heute im Burgenland aussieht. In jeder Sendung wird eine andere Ortschaft besucht, um mit burgenländischen Roma und Romnja über ihr Leben, aber auch über die Vergangenheit zu sprechen. Die Reportagen sind in Burgenlandromani, der Sprache der Roma im Burgenland, gestaltet und durchgehend mit deutschen Untertiteln versehen. Grundlage der neuen Serie ist die umfassende historische Arbeit der beiden burgenländischen Historiker Herbert Brettl und Gerhard Baumgartner. Letzterer ist auch Studiogast in "Burgenland heute" am Samstag, dem 11. Februar 2023, 19.00 Uhr ORF 2/B.

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: "Vor 1938 gab es im Burgenland etwa 120 Roma Siedlungen mit insgesamt 8.000 bis 9.000 EinwohnerInnen. Der Großteil von ihnen wurde während des Nationalsozialismus deportiert und ermordet. Mit den Menschen verschwanden auch die Roma Siedlungen. Mit der Spurensuche nach diesen verschwundenen Roma-Siedlungen im Burgenland leistet die Roma-Redaktion des ORF Burgenland einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der Vergangenheit."

Dorottya Kelemen, Leiterin der Volksgruppenredaktion: "Eine große Roma Siedlung gab es in Stegersbach im südlichen Burgenland. In der ersten Folge der neuen Serie nimmt ORF-Redakteur Adi Gussak die Zuschauerinnen und Zuschauer auf einen Rundgang durch Schtega mit, wie Stegersbach auf Burgenlandromani heißt."

Die Sendung "Romano Dikipe" wird sechs Mal im Jahr jeweils am zweiten Sonntag in den Monaten Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember um 13.05 in ORF 2/B ausgestrahlt. Vereinzelt werden die Reportagen der neuen Serie auch in "Burgenland heute" und in der österreichweiten Volksgruppensendung WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI, die jeden zweiten Sonntag in ORF III gesendet wird, ausgestrahlt.

Die Volksgruppenredaktion der ORF Burgenland gestaltet neben der Fernsehsendung auch eine wöchentliche Radiosendung "Roma sam" in Burgenlandromani. "Roma sam" wird jeden Montag um 20.50 Uhr auf Radio Burgenland ausgestrahlt und ist seit kurzem auch als Podcast

(https://sound.orf.at/podcast/bgl/orf-roma-podcast) abrufbar.

Aktuelle Nachrichten auf Burgenlandromani und Deutsch werden auf der Internetseite https://volksgruppen.orf.at angeboten.

Sendungshinweis:

"Romano Dikipe", TV-Magazin für die Volksgruppe der Roma in Österreich.

Sonntag, 12. Februar 2023 13.05 Uhr, ORF 2. https://volksgruppen.orf.at

