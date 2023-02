Forderung: Ausnahmevisa für Erdbebenopfer aus Syrien und der Türkei

Holen wir Erdbebenopfer aus der Türkei & Syrien zu ihren Angehörigen in Österreich

Wien (OTS) - Derzeit erreichen uns mehrere Menschen aus Österreich, deren Angehörige das Erdbeben in der Türkei überlebt haben und eine Übergangsunterkunft suchen. Bei eisiger Kälte werden tausende Menschen in Notunterkünften untergebracht und versorgt. Die Einsatzkräfte vor Ort benötigen jede Unterstützung, die sie bekommen können.



"Geben wir den Menschen die Möglichkeit, ihre Angehörige für zumindest einen begrenzten Zeitraum bei sich in Österreich zu beherbergen. Ihre Verwandten in Österreich kommen für die Unterkunft sowie Lebenshaltungskosten auf. Erleichtern wir in dieser Notsituation die Einreisebedingungen für Notleidende. Dies wäre ein wichtiger Schritt, um aktiv in dieser Notlage Hilfe zu leisten!", fordert Hakan Gördü, Obmann des SÖZ.



Nach dem großen Erdbeben im Jahr 1999 in der Türkei hatte die Bundesregierung unter bestimmten Bedingungen "Ausnahmevisa" für Betroffene angeboten, mit denen sie unbürokratisch für einen begrenzten Zeitraum nach Deutschland einreisen konnten.



Diese Forderung wurde ebenfalls durch SPÖ Bezirkräten unterstützt und erhielt eine starke Resonanz aus der Bevölkerung.



