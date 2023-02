Premiere: Erste Winter Pride in Sölden

Pulsierende Winterferien für die LGBTIQ+-Community, Sölden steht für eine Woche lang ganz im Zeichen des Regenbogens.

SÖLDEN (OTS) - Vom 18. bis 25.3.2023 veranstaltet rainbowtravel.at, Österreichs 1. LGBTQ+ freundliches Reisebüro, gemeinsam mit zahlreichen Partnern, die erste Winter Pride. Während der Woche in Sölden erwartet die Teilnehmer*innen ein vielfältiges Programm mit unzähligen Highlights und bestens präparierte Pisten. Erstmals wird es auch ein tolles Programm für Nicht-Skifahrer*innen geben.

Eine Woche voller Highlights mit nationalen und internationalen Künstlern

Winter Pride Aktivitäten wie Nachtrodeln, Fun Race, Schneeschuhwandern, Langlaufen und Après Ski sind im Preis inbegriffen. Für die zusätzlich angebotenen Veranstaltungen wie unter anderem Sindy Sinful’s Drag & Dine oder der SPA Night im AQUA DOME gibt es individuelle Erlebnis Pässe. Direkt buchbar auf www.winterpride-soelden.com. An Programmvielfalt mangelt es am Peak of diversity auf jeden Fall nicht, das ganze Programm finden Sie auf www.winterpride-soelden.com, reinschauen lohnt sich!

