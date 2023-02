Mehr als 20 Menschen in der Türkei gerettet, Zoomlion ist auf dem Weg

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Am 6. Februar ereigneten sich im Südosten der Türkei ab 4:00 Uhr morgens Ortszeit zwei Erdbeben der Stärke 7,8, bei denen es zu zahlreichen Todesopfern und schweren Sachschäden kam. Mit diesem Wissen schickte Zoomlion sofort ein Rettungsteam mit Baggern in die Provinz Hatay, wo das Unglück besonders schwerwiegende Folgen hatte.

Als eines der ersten chinesischen Rettungsteams, die am Tatort eintrafen, kämpfte das Zoomlion-Rettungsteam mehr als 30 Stunden lang. Am 8. Februar um 15:00 Uhr türkischer Ortszeit hat das Rettungsteam von Zoomlion dabei geholfen, mehr als 20 Verschüttete zu retten, und die Such- und Rettungsarbeiten sind immer noch im vollen Gange.

Nach den Erdbeben entsandte Zoomlion Türkei gemäß den Anweisungen des Unternehmens sofort ein Rettungsteam, bestehend aus professionellen Service-Ingenieuren und Bedienern, die Heizdecken, Notfallmedikamente, Lebensmittel und andere im Katastrophengebiet dringend benötigte Materialien mit sich führten, sowie die ersten fünf Bagger, die über Nacht in das Katastrophengebiet in der Provinz Hatay gebracht wurden. Sie trafen am 7. Februar gegen 12:30 Uhr Ortszeit am Ort des Geschehens ein und gehörten damit zu den ersten chinesischen Rettungskräften, die im Katastrophengebiet eintrafen.

Nach dem Eintreffen am Einsatzort wurden fünf Bagger von Zoomlion in verschiedenen Bereichen zur Rettung eingesetzt. Überall waren eingestürzte, kaputte und rissige Gebäude zu sehen. Bei der ersten Rettung stießen sie auf Schwierigkeiten. Aufgrund des örtlichen Stromausfalls konnten einige professionelle Zerkleinerungswerkzeuge nicht verwendet werden. Um die Sicherheit der Eingeschlossenen zu gewährleisten, gruben die Rettungskräfte mit Hammer, Ahle, Schaufel und anderen Werkzeugen von Menschenhand einen Rettungskanal aus und retteten nach mehr als drei Stunden die erste eingeschlossene Person.

„Nachdem unser Rettungsteam und die Bagger im Katastrophengebiet angekommen waren, beteiligten wir uns sofort an der Rettung der eingeschlossenen Menschen in einem 6-stöckigen eingestürzten Gebäude. Bisher haben wir bei der Rettung von vier verschütteten Menschen geholfen und sind dabei, zwei Schwestern zu retten", sagte Herr Yu Ke, ein Servicetechniker von Zoomlion, der an der Rettungsaktion vor Ort beteiligt war.

Ein weiteres Mitglied des Rettungsteams von Zoomlion, Herr Huang Yunbing, ein Servicetechniker aus Übersee, erklärte, der Mangel an Generatoren habe den Abbau des zerstörten Hauses erschwert. „Da war ein kleines Mädchen, etwa 15 Jahre alt, das mich sehr beeindruckt hat. Als ich in den geräumten Rettungstunnel kam, sah ich sie unter einer Matratze und einer Steinplatte, nur ihr Kopf war zu sehen und sie konnte sich bewegen, und sie weinte kraftlos und unter Schmerzen. Nachdem wir festgestellt hatten, dass wir den Stein mit zwei Wagenhebern anheben konnten, holten wir sofort einen Wagenheber aus dem Auto und liehen uns einen von einem Rettungsteam in der Nähe. Es ist uns gelungen, den Stein ein wenig höher zu heben und sie dann herauszuziehen."

Die Bemühungen des Rettungsteams gaben den eingeschlossenen Menschen immer wieder neue Hoffnung auf ihr Überleben. Am 8. Februar um 15:00 Uhr Ortszeit in der Türkei hatte das Zoomlion-Rettungsteam nach mehr als 30 Stunden ununterbrochener Anstrengungen mehr als 20 eingeschlossene Menschen aus den Trümmern gerettet.

„Zusätzlich zu den ersten fünf Baggern sind jetzt mehr als 20 Zoomlion-Bagger im Katastrophengebiet im Einsatz. Wir arbeiten immer noch unter der einheitlichen Anordnung von lokalem Personal, Ausrüstung und anderen Ressourcen, um den reibungslosen Ablauf der Rettungsarbeiten zu gewährleisten und zu versuchen, mehr eingeschlossene Menschen zu retten", erläuterte eine verantwortliche Person der Tochtergesellschaft Zoomlion Turkey.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1999173/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1999174/image_2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mehr-als-20-menschen-in-der-turkei-gerettet-zoomlion-ist-auf-dem-weg-301743396.html

Rückfragen & Kontakt:

Chengkun Liu,

+ 86 731-8993-2001,

349022990 @ qq.com