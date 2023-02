Digitales Lernsystem für die Jagdprüfung - Made in Austria

Fragenbasiertes Lernsystem mit Prüfungssimulation für die Jungjägerprüfung. Mit Jagdlexikon und bundeslandspezifischen Paketen perfekt vorbereitet zur Prüfung.

Tirol (OTS) - Seit rund zwei Jahren ist das Tiroler Digital-Learning-Start-Up Omity nun mit der Plattform Omity-Jagd erfolgreich auf dem österreichischen Markt vertreten. Dabei hat sich das Team auf ein möglichst benutzerfreundliches, fragenbasiertes Lernsystem mit Prüfungssimulation für die Jagdprüfung (Jungjägerprüfung) spezialisiert. Dem Nutzer stehen dabei ein Lernmodus sowie ein Prüfungsmodus zur Verfügung. Detaillierte Statistiken zeigen einem, wo noch Lernbedarf besteht und wo man schon perfekt vorbereitet ist. Ein Lexikon, das alle Fragengebiete abdeckt, ist ebenso Teil des Systems und bildet eine der größten jagdlichen Wissensdatenbanken zur Vermittlung von Lerninhalten im deutschsprachigen Raum. Digitale Lernpakete gibt es angepasst für jedes Bundesland als Gesamtpaket und auch für einzelne Teilbereiche wie z.B. Jagdrecht Tirol oder Wildkunde Wien.

Die einzelnen Fragen unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle und werden laufend aktualisiert und erweitert. Das Gesamtsystem umfasst aktuell mehr als 7.500 Fragen. Im Moment bereitet das Team den Start des Lernsystems für die ersten Bundesländer in Deutschland vor. Noch im Frühjahr 2023 soll das Angebot über die Österreichischen Landesgrenzen hinaus erweitert werden und an die Erfolge auf dem heimischen Markt anknüpfen.

Ebenso plant das Team von Omity Jagd einen stetigen Ausbau des Systems und die Arbeiten zur Erweiterung des Basissystems hinsichtlich Videocontent, Erklärvideos und Lerninhalte im Hörbuchformat haben bereits Fahrt aufgenommen. „Uns war es wichtig ein ausgereiftes Lernsystem für alle angehenden und bestehenden Jägerinnen und Jäger anzubieten, das zum einen den Einstieg in die Jagd erleichtern, andererseits aber auch bestehenden Jägerinnen und Jägern ein einfaches Tool an die Hand geben soll, um Wissen zu prüfen und gegebenenfalls aufzufrischen“, so MMag. Stefan Stillebacher. „Das außerordentlich positive Feedback, das wir dabei sowohl von angehenden Jungjägern als auch erfahrenen Jägern sowie mehreren Bezirksjägermeistern und Kursleitern erhalten haben, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Über Omity Jagd:

Das aus MMag. Stefan Stillebacher, Rene Prager, Christoph Bliem und Ing. Daniel Pfausler bestehende Gründerteam von Omity Jagd blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung, Unternehmensführung und Marketing zurück. Das Thema Jagd ist für die vier Unternehmensgründer eine Herzensangelegenheit und die bestmögliche Bereitstellung von Lerninhalten zur Aus- und Weiterbildung von Jägerinnen und Jägern steht im Mittelpunkt der Bestrebungen. Durch die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Jägern wurde so ein zukunftsorientiertes Lernsystem mit großem Erweiterungspotential geschaffen.

Rückfragen & Kontakt:

Omity GesbR

MMag. Stefan Stillebacher

Three Miles Business Center

Gewerbegebiet 3 / 7

6493 Mils bei Imst



info @ omity-jagd.at