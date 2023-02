Magenta ermöglicht kostenfreie Telefonie in die Türkei und nach Syrien

Kostenfreistellung von 1.-28. Februar für Telefonie und SMS in die Türkei und nach Syrien.

Wien (OTS) - Die katastrophalen Ereignisse in der Türkei und in Syrien erschüttern die Welt. Viele Menschen in Österreich haben Angehörige in den betroffenen Regionen. Wie bereits gestern in den sozialen Medien verlautbart, hilft Magenta diesen Menschen schnell und unbürokratisch dabei, ihre Familien und Freunde in der Türkei und in Syrien zu erreichen.

Alle Magenta Kunden können rückwirkend ab 01.02.2023 bis 28.02.2023 kostenfrei in die Türkei und nach Syrien telefonieren und SMS versenden. Dies betrifft sowohl Mobilfunk-, als auch Festnetzkunden und umfasst sowohl Business-, als auch Privatkunden. Des Weiteren spendet die Konzernmutter Deutsche Telekom 1 Million Euro an Hilfsorganisationen.

„Die Ereignisse in der Türkei und in Syrien haben uns erschüttert. Auch viele Magenta Mitarbeitende haben Angehörige in der Türkei und in Syrien, umso mehr ist es uns ein großes Anliegen, schnell Hilfe zu leisten. Die Menschen in Österreich machen sich schon genug Sorgen um ihre Angehörigen und Freunde in den betroffenen Regionen, wir wollen einen Beitrag leisten, damit sie mit ihren Angehörigen unkompliziert in Verbindung bleiben können“, so Rodrigo Diehl, CEO Magenta Telekom.

