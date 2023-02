Enghouse erwirbt Qumu Corporation

Markham, Ontario und Minneapolis (ots/PRNewswire) - Qumu erweitert das Videoangebot von Enghouse um eine SaaS-Videolösung für Unternehmen

Enghouse SystemsLimited (TSX: ENGH) gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme der Qumu Corporation (NASDAQ: QUMU) bekannt.

Gemäß einer Vereinbarung vom 19. Dezember 2022 schloss eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Enghouse ein zuvor angekündigtes Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von Qumu zu einem Preis von 0,90 US-Dollar pro Aktie in bar ab, was einem Gesamtwert von rund 18,0 Millionen US-Dollar entspricht. Anschließend fusionierte die Enghouse-Tochter mit Qumu, wodurch Qumu zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Enghouse wurde.

Qumu wird nun Teil der Enghouse Interactive Management Group, zu der auch die Enghouse-Vidyo-Produkte gehören. „Die Video-Engagement-Plattform von Qumu bietet Lösungen für die Erstellung von Videos, die Verwaltung von Inhalten und eine hoch skalierbare Bereitstellung, die unser Angebot im Bereich Unternehmensvideos ergänzen", erklärte Steve Sadler, Chairman und CEO von Enghouse. „Gemeinsam werden wir ein breiteres Spektrum an Kundenbedürfnissen in unseren vertikalen Nischen abdecken und effektiver im Unternehmensvideosektor konkurrieren. Wir freuen uns darauf, die Kunden, Mitarbeiter und Partner von Qumu bei Enghouse willkommen zu heißen."

Rose Bentley, President und CEO von Qumu, erklärte, dass der Zusammenschluss von Qumu und Enghouse den bestehenden Kunden von Qumu zugutekommen und die Video-Engagement-Plattform von Qumu verbessern werde. „Wir freuen uns, dass wir einen intelligenten, strategischen Käufer für Qumu gefunden haben, der unser Geschäft sorgfältig in das von Enghouse integrieren wird".

Informationen zu Enghouse Systems Ltd. Enghouse Systems Ltd. ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen (TSX:ENGH), das Unternehmenssoftwarelösungen für vertikale Märkte anbietet. Zu den Schwerpunkten gehören Kontaktzentren, Videokommunikation, Gesundheitswesen, Telekommunikation, öffentliche Sicherheit und der Transitmarkt. Enghouse verfolgt eine zweigleisige Wachstumsstrategie, die sich auf internes Wachstum und Übernahmen konzentriert, die durch den operativen Cashflow finanziert werden. Das Unternehmen verfügt über keine Fremdfinanzierung und ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: die Interactive Management Group und die Asset Management Group. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.enghouse.com.

