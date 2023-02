Die U.S. Centers for Disease Control verlängern den Vertrag mit Biobot Analytics für das National Wastewater Surveillance System

Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben ihre Partnerschaft mit Biobot Analytics über das National Wastewater Surveillance System (NWSS) ausgeweitet, um Abwasseranalysen auf COVID-19 und Mpox (früher Monkeypox) in Gemeinden im ganzen Land anzubieten. Diese sechsmonatige Verlängerung gilt bis Ende Juli 2023 und stellt die Datenkontinuität für das NWSS-Programm sicher.

Als Teil des NWSS steuert Biobot Daten von mehr als 400 Standorten aus über 250 Bezirken in insgesamt 50 Bundesstaaten und US-Territorien bei und deckt damit 60 Millionen Menschen ab. Biobot testet jeden Standort auf MPXV (das Virus, das Mpox verursacht), SARS-CoV-2 (das Virus, das COVID-19 verursacht) und führt eine Genomsequenzierung durch, um COVID-19 Varianten zu identifizieren. Dieses Programm war von unschätzbarem Wert, da es die Wirkung eines nationalen, koordinierten Abwasserüberwachungsprogramms demonstriert und den Beamten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene geholfen hat, die Prävalenz und Verbreitung von COVID-19 und Mpox besser zu verfolgen, um zum Schutz der öffentlichen Gesundheit informierte Entscheidungen zu treffen.

„Da immer weniger klinische Daten zur Verfügung stehen, ist die Überwachung des Abwassers ein zuverlässigerer Indikator für die COVID-19-Prävalenz geworden und bietet den lokalen Behörden ein besseres Verständnis für die Verbreitung des Virus in ihren Gemeinden", sagte Newsha Ghaeli, Präsidentin und Mitbegründerin von Biobot. Da die Zahl der Mpox-Fälle im ganzen Land zurückgeht, könnten wir mit Hilfe des Abwassers auch ein lokales Wiederauftreten feststellen. „Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit der CDC fortzusetzen und den Grundstein für die zukünftige Ausweitung des Programms auf andere Infektionskrankheiten und darüber hinaus zu legen."

Weitere Informationen über die erfolgreiche Partnerschaft zwischen der CDC und Biobot im Rahmen des NWSS-Programms finden Sie auf unserer Website.

Informationen zu Biobot Analytics

Biobot Analytics ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Abwasserepidemiologie, das mit dem Ziel gegründet wurde, die Abwasserinfrastruktur in Echtzeit in Observatorien für die öffentliche Gesundheit zu verwandeln. Biobot hat an mehr als 1.000 Standorten in allen 50 US-Bundesstaaten und mehreren Ländern gearbeitet und produziert aus dem Abwasser verwertbare Informationen, um die Gesundheit von Gemeinden auf der ganzen Welt zu verbessern. Unabhängig von der Arbeit mit Infektionskrankheiten analysiert Biobot auch Abwasser auf das Vorhandensein von Hochrisikosubstanzen wie Opioiden, um Gemeinden dabei zu helfen, besser auf den Drogenkonsum zu reagieren und Programme zur Schadensbegrenzung umzusetzen. Weitere Informationen zu unserer Mission und Technologie finden Sie auf unserer Website www.biobot.io.

Logo – https://mma.prnews wire.com/media/1812720/Biobot_Analytics_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-us-centers-for-disease-control-verlangern-den-vertrag-mit-biobot-analytics-fur-das-national-wastewater-surveillance-system-301743055.html

Rückfragen & Kontakt:

press @ biobot.io