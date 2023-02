Umfrage: Regionales Backhandwerk als Schlüsselfaktor bei Semmerl, Kornspitz & Co

gurkerl.at gibt Einblick in sein innovatives Konzept für Brot und Backwaren

Wien (OTS) - In Österreich ist das Konsumverhalten bezüglich Brot und Backwaren nach wie vor sehr traditionell – das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage von gurkerl.at unter 500 Österreicher:innen. Mehr als zwei Drittel kaufen ihr Brot und Gebäck entweder im Supermarkt oder direkt bei der Bäckerei um’s Eck. Im Vergleich dazu ist der Online-Handel in diesem Bereich noch kaum etabliert und wird von vielen Konsument:innen skeptisch betrachtet. Ca. zwei Drittel der Befragten geben an, dass sie Backwaren online kaufen würden, wenn die gleiche Frische und Qualität wie bei der Bäckerei vor Ort garantiert sei. Mit seiner hauseigenen Backstube und der engen Zusammenarbeit mit regionalen Bäckereien beweist gurkerl.at, dass sich dieser Kundenwunsch erfüllen lässt.

Semmerl, Kornspitz, Schwarzbrot und Kipferl – Brot und Gebäck sind fixer Bestandteil der österreichischen Esskultur und von dort nicht wegzudenken. Das bestätigt auch die neueste Umfrage von gurkerl.at: Über 30 Prozent (30,3 %) der Befragten konsumieren täglich frische Backwaren, über 43 Prozent (43,1 %) mehrmals pro Woche. Damit genießen fast drei Viertel der Österreicher:innen regelmäßig frische Backwaren. Eingekauft werden sie dabei hauptsächlich im Supermarkt (68,5 %) oder direkt beim Bäcker (64,3 %).

Zusammenarbeit mit lokalen Partner:innen

Über 80 Prozent (80,8 %) der Teilnehmenden haben frische Backwaren noch nie online eingekauft – Hauptgründe dafür sind, dass ihnen nicht bekannt war, dass dies möglich ist (41,9 %). Über 70 Prozent (71,9 %) können sich außerdem nicht vorstellen, dass online bestellte Backwaren dieselbe Qualität haben wie von der Bäckerei um's Eck. Hier zeigt gurkerl.at, dass dies durchaus möglich ist: Mit Hilfe einer ausgeklügelten Logistik inklusive hauseigener Backstube steht der Knackfrisch-Garantie auch im Online-Supermarkt nichts im Weg. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis liegt in der Handwerkskunst der lokalen Partnerbetriebe. gurkerl.at arbeitet eng mit regionalen Bäckereibetrieben zusammen, um sicherzustellen, dass die Backwaren aus dem Onlineshop den stationär gekauften in Qualität, Geschmack und Frische um nichts nachstehen. Und sollte ein Produkt einmal nicht den Vorstellungen der Kund:innen entsprechen, wird dank der gurkerl.at-Geldzurückgarantie der Kaufpreis unkompliziert in Form von Credits auf ihr Kundenkonto zurückerstattet.

„ Die Zusammenarbeit mit gurkerl.at ist insbesondere deshalb so angenehm, weil hier handwerkliches Know-how sehr stark wertgeschätzt wird. Gemeinsam mit dem gurkerl.at-Team haben wir die im Onlineshop angebotenen Backwaren und deren Herstellungsprozess in der gurkerl.at Backstube in einem umfassenden Prozess sorgfältig so sehr verfeinert, dass wir diese gerne stolz mit unserem Markennamen versehen. Wir sind überzeugt davon, dass jedes bestellte Gebäckstück so frisch und g’schmackig bei den Kund:innen ankommt, wie sie es auch in unseren Filialen vorfinden würden. Die Zusammenarbeit mit gurkerl.at als Online-Vertriebspartner ist natürlich gerade in den aktuellen Zeiten, die für Bäckerei-Handwerksbetriebe sehr herausfordernd sind, eine enorme Unterstützung “, so Oliver Haschka von der Bäckerei Der Mann.

Regionales Know-how als Schlüssel zum Erfolg

Die Umfrage macht auch deutlich, dass gelebte Regionalität ein entscheidender Kauffaktor ist, wenn es um Frühstückssemmerl und Co. geht: Für fast zwei Drittel der Befragten (64,8 %) ist es (sehr) wichtig, Backwaren zu kaufen, die aus der Region stammen. Wären regionale Bäckereien genauso leicht erreichbar wie Supermärkte oder Discounter, würden jeweils über 46 Prozent in jedem Fall (46,1 %) bzw. eher (46,7 %) vermehrt auf deren Produkte zurückgreifen.

Ein Ergebnis, das den von Beginn an eingeschlagenen Kurs bei gurkerl.at bestärkt. „Regionalität gehört bei gurkerl.at zur Unternehmens-DNA. Ganz im Sinne unserer Kund:innen ist es uns besonders wichtig, einen Großteil unserer Artikel von regionalen Anbieter:innen zu beziehen. Dabei wählen wir unsere Lieferant:innen mit großer Sorgfalt aus, damit wir höchste Frische und Qualität garantieren können. Das gilt natürlich auch für das Brot und Gebäck aus unserer eigenen Backstube, das wir gemeinsam mit Meister:innen der Backkunst entwickeln“ , erklärt Stephan Lüger, Commercial Director bei gurkerl.at.

Die Umfrage wurde via Online-Fragebogen über Appinio unter 501 Menschen in Österreich im Alter von 14-99 Jahren am 30. und 31. Jänner 2023 durchgeführt.

