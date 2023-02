„Dancing Stars“: Die ersten Tanzschritte von Omar Khir Alanam, Eveline Eselböck, Hannes Kartnig, Lilian Klebow und Martina Reuter

Am ORF-Mediencampus wird wieder getanzt

Wien (OTS) - In den „Dancing Stars“-Probenstudios herrscht wieder Hochbetrieb! Wenn Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll am Freitag, dem 3. März 2023, live um 20.15 Uhr in ORF 1 die 15. Staffel des ORF-Tanzevents eröffnen, haben die zehn Tanzpaare ein Minimum von 50 Trainingsstunden am ORF-Mediencampus absolviert – so auch Omar Khir Alanam & Kati Kallus, Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Hannes Kartnig & Catharina Malek, Lilian Klebow & Florian Gschaider sowie Martina Reuter & Nikolaus Waltl. Fotos davon sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Omar Khir Alanam: „Es sind ganz neue Bewegungen – wie wenn man Gehen lernt. Das Tanzen fühlt sich gut an, die Schuhe gefallen mir – vielleicht trage ich sie öfter, auch weil ich damit ein bisschen größer bin“, sagt er scherzhaft. Und weiter: „Meine Partnerin ist geduldig, das ist wichtig und sehr motivierend.“ Zum Tanzen: „Immer, wenn ich dachte, ich habe mir etwas gemerkt, stand ich wieder bei null.“ Kati Kallus: „Samba ist ein sehr schwieriger Tanz und ich hatte mir für das erste Training sehr viel vorgenommen. Omar ist bemüht, fleißig und motiviert – das ist das Wichtigste.“ Omar Khir Alanam und Kati Kallus tanzen einen Samba zu „Shape of You“.

Eveline Eselböck: „Für mich war es großartig, das erste Mal mit einem Mann zu tanzen, der wirklich tanzen kann. Es war fantastisch, einen richtigen Schritt zu lernen – eine neue, positive Herausforderung. Peter hat zu mir auch etwas sehr Wichtiges gesagt: ‚Dir kann nichts passieren, ich hab dich‘ – das fand ich schön. Ich habe die Schritte nachher noch einmal geübt und es ist ganz gut gegangen.“ Peter Erlbeck: „Die erste Probe war sehr gut, wir haben recht viel ausprobiert – Basics, Highlights und spaßige Sachen. Es hat alles sehr gut funktioniert. Eveline stellt sich sehr gut an, ich bin zufrieden. Auch die Chemie im Training war sehr gut.“ Für Eveline Eselböck und Peter Erlbeck heißt es bei einem Tango „Dance With Me“.

Hannes Kartnig: „Aller Anfang ist schwer. Das Tanzen hat sich nicht schlecht angefühlt, weil ich ein musikalisches Gespür habe, aber bei den Schritten habe ich oft nachdenken müssen. Catharina führt, ist nett und sehr taktvoll. Sie hat die Übungen oft mit mir gemacht, das hat mir gefallen. Sie hat eine tolle Choreografie gestaltet, daran müssen wir jetzt arbeiten.“ Catharina Malek: „Wir haben schon die Hälfte der Choreografie gemacht – und teilweise war sie auch richtig! Auf jeden Fall haben wir es ganz lustig miteinander. Hannes wird sicher einen dramatischen Auftritt hinlegen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm.“ Hannes Kartnig und Catharina Malek tanzen einen Langsamen Walzer zu „Skyfall“.

Lilian Klebow: „Ich durfte sehr viel ausprobieren und habe bemerkt, dass Jazztanz-Kenntnisse beim Standard überhaupt nicht helfen. Man hält die Füße immer falsch.“ Und weiter: „Ich war so außer Atem, ich konnte Florian überhaupt nicht widersprechen. Wenn man einmal die Angst vor ihm verloren hat, hat man richtig Spaß“, sagt sie lachend. Florian Gschaider: „Ich bringe die Kraft, Lilian die Beweglichkeit – gemeinsam packen wir das. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob beim Training schon einmal jemand so viel geredet hat wie sie. Ich glaube, man kann das ein oder andere mit ihr ausprobieren“ – „Wenn sie die Klappe hält“, ergänzt Lilian Klebow schmunzelnd. Lilian Klebow und Florian Gschaider tanzen einen Wiener Walzer zu „Que sera sera“.

Martina Reuter: „Ich finde es super, dass bei den Proben überall Spiegel sind, ich habe mich die ganze Zeit angeschaut. Nikolaus wollte mir schon Scheuklappen aufsetzen, wie bei einem Fiaker – wir haben da jetzt etwas gebastelt. Ich habe beim Tanzen eine Maske auf – aus zwei Blättern und meinem Gürtel. Ich habe auch geschrien, das gehört einfach dazu.“ Nikolaus Waltl: „Für die erste Stunde war Martina super! Ich muss ihre Energie noch ein bisschen zügeln, sonst brauchen wir Absperrbänder für das Publikum – sie ist wie ein menschlicher Energy-Drink. Jetzt müssen wir an der Technik feilen und daran, dass die Schritte sauberer und kleiner werden.“ Martina Reuter und Nikolaus Waltl tanzen einen Jive zu „Nie genug“.

