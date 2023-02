A1 hilft doppelt

Anrufe in die Türkei und Syrien sind von 10. Februar bis Ende Februar gratis und das A1 Spendencallcenter für Nachbar in Not ist seit 7. Februar erreichbar.

Wien (OTS) - A1 CEO Marcus Grausam: „Wir sind fassungslos bei den Bildern, die uns aus den Erdbebengebieten erreichen. Wir wissen, dass viele Menschen in Österreich in der Türkei und in Syrien Familienmitglieder oder Freunde erreichen wollen: das ist ab morgen gratis möglich. Auch die Nachbar in Not Spendennummer 0800 664 2023 konnten wir schnell zur Verfügung stellen. “



A1 hilft schnell und unbürokratisch: All jene A1 Kund:innen, die ihre Angehörigen, Freunde oder Geschäftspartner in der Türkei und in Syrien erreichen möchten, tun dies ab 10. Februar bis Ende Februar kostenlos von ihrem A1 Handy oder A1 Festnetz aus.



Die kostenlose Telefonie in die Türkei und nach Syrien gilt für alle Kund:innen von A1 (inkl. B.free), yesss!, bob, Red Bull Mobile und XOXO sowie aller Marken im A1 Netz.



Um den Menschen in den betroffenen Gebieten schnell helfen zu können, hat auch der ORF am 7. Februar die Aktion „NACHBAR IN NOT - Erdbebenopfer Türkei und Syrien“ gestartet. Um möglichst vielen Menschen eine einfache Spende zu ermöglichen, wurde die Spendennummer 0800 664 2023 innerhalb weniger Stunden aktiviert und ist bis auf Weiteres erreichbar.



