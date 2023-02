Sky sichert sich umfassende Rechte an der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League bis einschließlich der Saison 2026/27

Sky bleibt die Heimat der UEFA Klubwettbewerbe in Österreich

Die umfangreichen Rechte für die UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League ergänzen das bestehende Sport-Portfolio von Sky ideal und zementieren, zusammen mit der UEFA Champions League, unsere Position als Heimat der UEFA Klubwettbewerbe in Österreich. Wir freuen uns besonders, den österreichischen Sportfans damit über Jahre hinaus die größte Bandbreite an europäischem Spitzenfußball live ins Wohnzimmer zu holen Michael Radelsberger, stellvertretender Geschäftsführer von Sky Österreich

Wien (OTS) -

Ab der Saison 2024/25 zeigt Sky Österreich pro Saison 323 UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League Spiele – 306 davon exklusiv

Mit der UEFA Champions League insgesamt 508 Spiele der UEFA Klubwettbewerbe pro Saison auf Sky

Michael Radelsberger: „Sky bleibt auch weiterhin die Heimat der UEFA Klubwettbewerbe in Österreich.“

Sky Österreich sichert sich umfassende Rechte für die UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League ab der Saison 2024/25 bis einschließlich der Saison 2026/27 und bekräftigt damit seine Position als Heimat der UEFA Klubwettbewerbe in Österreich. Sky Abonnent:innen können sich auf insgesamt 323 UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League Spiele pro Saison freuen, 306 Spiele davon exklusiv auf Sky. Zusammen mit dem Rechteerwerb von 185 Spielen der UEFA Champions League pro Saison für den gleichen Zeitraum bleibt Sky die Heimat der UEFA Klubwettbewerbe in Österreich.

Sky bleibt Heimat der UEFA Klubwettbewerbe in Österreich

Wie bereits im Dezember verkündet, hält Sky Österreich bis einschließlich der Saison 2026/27 umfangreiche Live-Rechte an der UEFA Champions League. Ab der Saison 2024/25 werden alle Dienstag-Spiele sowie acht von neun Mittwoch-Spielen in der Liga-Phase der UEFA Champions League live und exklusiv von Sky übertragen. Darüber hinaus wird das Finale der UEFA Champions League auch in Zukunft auf Sky stattfinden.

Mit insgesamt 508 Spielen der UEFA Champions League, UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League gibt es damit mehr Live-Spiele der UEFA Klubwettbewerbe als jemals zuvor bei Sky zu sehen. Sky festigt damit seinen Status als Heimat der UEFA Klubwettbewerbe in Österreich eindrucksvoll.

„ Die umfangreichen Rechte für die UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League ergänzen das bestehende Sport-Portfolio von Sky ideal und zementieren, zusammen mit der UEFA Champions League, unsere Position als Heimat der UEFA Klubwettbewerbe in Österreich. Wir freuen uns besonders, den österreichischen Sportfans damit über Jahre hinaus die größte Bandbreite an europäischem Spitzenfußball live ins Wohnzimmer zu holen “, so Michael Radelsberger, stellvertretender Geschäftsführer von Sky Österreich.

Sky - die Heimat des Fußballs

Für die nächsten Jahre hat sich Sky damit erneut das attraktivste Sport-Portfolio am österreichischen Markt gesichert. Sky Sport Abonnent:innen sehen nicht nur den Großteil der UEFA-Bewerbe, sondern darüber hinaus alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga, davon 191 Partien exklusiv, insgesamt 511 Spiele der Deutschen Bundesliga inklusive aller Partien der 2. Deutschen Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal und mindestens 250 Spiele der Premier League live. Weiters zeigt Sky den DFB-Pokal der Frauen und die englische FA Women’s Super League – egal ob via Sky Q oder dem Streaming Dienst Sky X.

Über Sky Österreich

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien – viele davon Sky Originals – neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Sky Abonnent:innen können unser Programm jederzeit zuhause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen unsere Zuschauer:innen Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Rückfragen & Kontakt:

Kilian v. Dallwitz

Grayling Austria

+43 1 524 4300

sky @ grayling.com



Judith Mayr

Sky Österreich

Head of Corporate Communications

+43 (0)1 88021-3136

Judith.Mayr @ sky.at