Aviso MQ: Presseführung „LandRush“, „Oasis“ & „ENZA“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 22. Februar, 11 Uhr, lädt das MuseumsQuartier Wien zu einer Presseführung durch die neuen Ausstellungen „LandRush“, „Oasis“ sowie „ENZA“.



Saatgut-, Wasser- und Landrechte, Umweltgerechtigkeit, Klimawandel sind zentrale Themen unserer Zeit. Die Multikanal-Videoinstallation „LandRush“ im MQ Freiraum von Frauke Huber und Uwe H. Martin dokumentiert die sozialen und ökologischen Folgen globaler Landwirtschaft in einer inhaltlich vielschichtigen und atmosphärisch beeindruckenden Weise.



In der raumgreifenden Installation „Oasis“ der beiden Künstlerinnen Karina Mendreczky und Katalin Kortmann Járay im MQ Salon, bilden Skulpturen, Fotografien, bedruckte Textilien, Zeichnungen sowie Sounds ein mystisch anmutendes, märchenhaftes Arrangement, in der Ideen und Vorstellungen von Leben und Tod widerhallen und die individuelle und kollektive Verbundenheit zur Natur thematisiert wird.



Den natürlichen und nachhaltigen Baustoff Lehm thematisieren Cosma Kremser und Lea Fröhlinger mit ihrem Objekt „ENZA“. Dafür haben die beiden Studentinnen der TU Wien die Form des MQ Möbels Enzi aufgegriffen und mit einem lehmgetränkten Tuch überworfen, das in getrockneter Form einen üppigen Faltenwurf bildet. Durch die Präsentation in der gläsernen MQ Art Box im Innenhof ergibt sich ein inhaltlicher Brückenschlag von den Ausstellungen „LandRush“ und „Oasis“ in den Außenraum.



Das MuseumsQuartier lädt Vertreter:innen der Medien herzlich zu einem Pressegespräch mit Rundgang durch die Ausstellungen ein.



Durch die Ausstellungen führen:

Bettina Leidl (Direktorin MQ)

Verena Kaspar-Eisert (Chefkuratorin MQ)

sowie die Künstler:innen Frauke Huber und Uwe H. Martin, Karina Mendreczky und Katalin Kortmann Járay, Cosma Kremser und Lea Fröhlinger



Presseführung „LandRush“, „Oasis“ & „ENZA“

Zeit: Mittwoch, 22.02., 11h

Ort: MuseumsQuartier Wien, MQ Freiraum, Museumsplatz 1, 1070 Wien



Anmeldung unter irene.preissler @ mqw.at erbeten.



Das MuseumsQuartier Wien freut sich auf Ihren Besuch!



