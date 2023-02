Brigitte Karner von ORF-Hörspiel-Jury zur „Schauspielerin des Jahres 2022“ gewählt

Wien (OTS) - Brigitte Karner wurde von der ORF-Hörspiel-Jury zur „Schauspielerin des Jahres 2022“ gekürt. Die Ehrung wird im Rahmen der von Ö1 live übertragenen „Ö1 Hörspiel-Gala“ am 24. Februar ab 19.00 im Wiener ORF-RadioKulturhaus stattfinden.

Seit 1997 wählt eine Fachjury die Hörspiel-Schauspielerin oder den Hörspiel-Schauspieler des Jahres. Diesmal fiel die Wahl auf Brigitte Karner für ihre herausragende Leistung in mehr als 30 ORF-Hörspielproduktionen, unter anderem in Thomas Bernhards „Theatermacher“ (2022), im Stück „Doppelgängerscheu“ von Brita Kettner über die Beziehung von Sigmund Freud und Arthur Schnitzler (2022), in Peter Pessls „Das Frauenunglück“ (2018), in Gotthold Ephraim Lessings „Die Juden“ (2016), in „Vom Fehlen des Meeres auf dem Lande“ von Magda Woitzuck (2013), in „Mariaschwarz“ von Heinrich Steinfest (2013), in „Die Strudlhofstiege“ von Heimito von Doderer (2007), in „Der Knochenmann“ von Wolf Haas (2000), in „Gemeinsames Etwas“ von Helmut Peschina (1997) oder „Hotel Savoy“ von Joseph Roth (1994).

„Brigitte Karner gibt Frauenfiguren Wärme, Würde und Witz. Anmutig bis zornig, präzise und beseelt vermittelt sie uns weibliche Lebenswelten. Die Vielfalt der Rollen und die große Zahl an Hörspielproduktionen beweisen, dass die Schauspielerin Brigitte Karner dem Genre Hörspiel immer treu verbunden war“, so die Jurybegründung. Die Ehrung der „Schauspielerin des Jahres 2022“ wird einer der Höhepunkte der „Ö1 Hörspiel-Gala“ am 24. Februar im RadioKulturhaus sein.

Brigitte Karner wurde 1957 in Völkermarkt, Kärnten, geboren. Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie an der Schauspielakademie Zürich, sie war im Stadttheater Basel, bei den Salzburger Festspielen in „Wesele – Das Hochzeitsfest“ von Stanislaw Wyspianski, an der damaligen Freien Volksbühne Berlin in Calderóns „Das Leben ein Traum“ in der Hauptrolle der Rosaura und im Renaissance-Theater Berlin in Robert Thomas‘ „Acht Frauen“ zu sehen. Zudem spielte sie in unzähligen internationalen Film- und Fernsehproduktionen mit, etwa in der Serie „Game, Set and Match“ oder „The contract“. Im deutschsprachigen Raum war sie regelmäßig in den Krimiserien „Derrick“, „Ein Fall für Zwei“ oder „Tatort“ zu sehen. Im Mai und Juni 2010 übernahm sie als Frau die männliche Titelrolle in Molières „Der eingebildete Kranke“ am Landestheater Salzburg. 2003 wurde Karner für ihre außerordentliche künstlerische Darstellung in Henrik Ibsens „Die Wildente“ am Wiener Theater in der Josefstadt mit einer Nominierung für den Nestroy-Preis geehrt. Karner ist auch für ihre österreichweiten Rezitations- und persönlich adaptierten szenischen Leseabende gemeinsam mit Peter Simonischek bekannt. Eines ihrer erfolgreichsten gemeinsamen Programme stellt ihr jüngstes dar, „justeAVANT – Liebe auf den letzten Metern“. Neben ihrer Schauspielkarriere war Karner über zehn Jahre als Dozentin an der privaten Wiener Schauspielschule „Schauspielakademie Elfriede Ott“ tätig, sie ist Autorin des Buches „Bevor das erste Wort gesprochen ist … - Souveräne Körpersprache kommt von innen“. Die Schauspielerin ist seit über 30 Jahren mit Peter Simonischek verheiratet und Mutter der beiden gemeinsamen Söhne Benedikt und Kaspar.

Die „Ö1 Hörspiel-Gala“

Am 24. Februar wird Brigitte Karner als „Schauspielerin des Jahres 2022“ im RadioKulturhaus geehrt und folgt damit bisher Ausgezeichneten wie Rudolf Wessely, Michou Friesz, Martin Schwab, Bibiana Zeller, Peter Simonischek, Peter Matic, Andrea Clausen, Erwin Steinhauer, Chris Pichler, Elisabeth Orth, Cornelius Obonya, Gerti Drassl, Joachim Bißmeier, Markus Hering, Petra Morzé, Markus Meyer, Karl Markovics, Vera Borek, Sylvie Rohrer, Johannes Silberschneider, Franz Schuh und Regina Fritsch.

Die Preisverleihung der „Ö1 Hörspiel-Gala“ wird von Doris Glaser und Andreas Jungwirth moderiert. Es werden an diesem Abend der „Ö1 Hörspiel Publikumspreis“ vergeben, der Preis für das Hörspiel mit dem besten „Sound Design“ und der „Ö1 Kritikerpreis“, mit dem Literatur-und Kulturkritiker/innen von „Presse“, „Standard“, „Salzburger Nachrichten“, „Falter“ und „Kleine Zeitung“ das ihrer Meinung nach künstlerisch ansprechendste und anspruchsvollste Original-Hörspiel des Jahres 2022 auszeichnen. Weiters werden die Sieger des in Kooperation mit der „schule für dichtung“ ausgeschriebenen Ö1 Kurzhörspielwettbewerbs „Track 5‘“ vorgestellt. Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet das Duo Sonoma, bestehend aus den beiden Kärntner Musikerinnen Mira und Sara Gregorič.

Die „Ö1 Hörspiel-Gala“ am Freitag, den 24. Februar im Wiener ORF-RadioKulturhaus beginnt um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Zählkarten sind im RadioKulturhaus ab 18.00 Uhr erhältlich. Ö1 überträgt ab 19.05 Uhr live, dann ist auch der Video-Livestream unter https://radiokulturhaus.orf.at aktiv. Nähere Hörspiel-Informationen sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/hoerspiel.

Zeitgleich zur „Ö1 Hörspiel-Gala“ findet im Literaturhaus Salzburg die „Ö1 Hörspiel-Nacht“ statt, bei der drei Produktionen auf dem Programm stehen: „LECK MICH!“ von Elisabeth Weilenmann, „Die Vitaminlüge“ von Daniel Wisser und „Was siehst du? Die Nacht!“ von Ludwig Fels. Die Sieger des „Ö1 Kritikerpreises“ und des „Ö1 Hörspiel Publikumspreises“ werden in Salzburg und Wien gleichzeitig bekannt gegeben.

