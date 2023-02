Von Roll als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet

Breitenbach, Schweiz (ots) - Das Schweizer Traditionsunternehmen Von Roll Holding AG kann sich auch im laufenden Jahr 2023 zu den besten Arbeitgebern in Deutschland und der Schweiz zählen und gleich mehrere Auszeichnungen für sich verbuchen. Damit beweist der international tätige Mittelständler einmal mehr, dass sich eine moderne Unternehmenskultur, die Freiräume für Kreativität lässt, und ein familiäres Arbeitsklima auszahlen.

Der branchenübergreifende Fachkräftemangel stellt viele Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Mitarbeiter können sich ihren Arbeitgeber mittlerweile aussuchen und so ist ein harter Wettbewerb um qualifizierte Fach- und Führungskräfte entbrannt. Unternehmen müssen heute Bewerbern in puncto Unternehmenskultur, Arbeitsklima, Entwicklungs-möglichkeiten und Aufgabenvielfalt einiges bieten, um von sich zu überzeugen. Und so bedarf es kreativer Strategien, um geeignete Mitarbeiter für das eigene Unternehmen zu identifizieren und zu begeistern.

Die Von Roll-Gruppe schafft es immer wieder, hervorragend qualifizierte junge Talente langfristig an sich zu binden, und gehört nachweislich zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland und der Schweiz. Das zeigen gleich mehrere kürzlich durchgeführte Ratings in beiden Ländern. So hat es die Von Roll Deutschland GmbH nicht nur auf die Shortlist der Human Resources Excellence Awards in der Kategorie "Candidate Experience" geschafft, sondern wurde auch als Top-Arbeitgeber Mittelstand in Deutschland 2023 vom Magazin Focus ausgezeichnet. Auch in der Schweiz zählt Von Roll laut den von ServiceValue durchgeführten Online-Panels zu den Arbeitgebern mit "Hoher Attraktivität". Dieses Prädikat erhalten nur Arbeitgeber mit überdurchschnittlich guten Umfragewerten. Bei der landesweiten Erhebung wurden Unternehmen untersucht, die bei der Bevölkerung einen besonders guten Ruf genießen.

Darüber hinaus wurde der Schweizer Hidden Champion auf der im deutschsprachigen Raum mit 1,1 Millionen registrierten Unternehmen bekanntesten Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu von seinen Mitarbeitern unter die Top 5 Prozent der beliebtesten Arbeitgeber gewählt. Damit hat sich Von Roll, wie bereits im Vorjahr, für den Titel "Top Company 2023" qualifiziert.

"Wir freuen uns sehr, dass wir sowohl in objektiven Rankings als auch in den Augen unserer Mitarbeiter zu den besten Arbeitgebern in Deutschland und der Schweiz zählen. Für uns ist es wichtig, diejenigen zu finden, die am besten zu Von Roll passen, und diese natürlich auch zu halten. Ein respekt- und vertrauensvoller Umgang ist dafür ebenso essenziell wie sehr kurze Entscheidungswege sowie ein hohes Maß an Eigenverantwortung", erklärt Jürgen Geiger, Personalleiter der Von Roll Holding AG.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den internationalen Karrieremöglichkeiten bei der Von Roll Holding AG stehen auf der Homepage unter Let's Von Roll together zur Verfügung.

Über die Von Roll Holding AG

Gegründet im Jahre 1823 gehört Von Roll zu den traditionsreichsten Unternehmen in der Schweiz. Im Laufe der Unternehmensgeschichte musste sich Von Roll mehrfach einem wandelnden Marktumfeld anpassen und entwickelte sich so von der größten Schweizer Stahl- und Eisenhütte zu einem hochmodernen Industrieunternehmen, das die Energiewende mitvorantreibt.

Heute ist Von Roll Weltmarktführer für Elektroisolationssysteme, die in den größten Windkraftanlagen Anwendung finden, entwickelt technische Hochleistungsmaterialien für die nächste Batteriegeneration im Bereich Elektromobilität und produziert besonders umweltfreundliche Kunststoffe für die Flugzeugindustrie. Mit weltweit 14 Standorten und rund 1.000 Mitarbeitenden beliefert der Konzern Kunden in über 80 Ländern.

