Welttag der Kranken 2023: Seelsorgerinnen und Seelsorger im Einsatz für Kranke und Pflegebedürftige

In Krankenhäusern und Pflegeheimen kümmern sich über 200 Seelsorgerinnen und Seelsorger um das Wohl von Patientinnen und Patienten

Wien

Personen im Einsatz für Kranke und Pflegebedürftige

Krankheit kann das Leben entscheidend verändern und wirft Fragen auf. Pflegebedürftigkeit ist mit Einschränkungen und einer Veränderung der Lebenssituation verbunden. Gehörlosigkeit führt zu Isolation. Blindheit beeinträchtigt. Behinderung fordert heraus. Seelsorgerinnen und Seelsorger unterstützen davon betroffene Menschen. Sie haben Zeit für Begegnung und sind da, um Halt zu geben. Sie begleiten im „normalen Alltagswahnsinn“ wie auch in Zeiten, wo der Boden unter den Füßen wankt. Sie hören zu, wenn Wut, Angst und Verzweiflung einen Ausdruck suchen, und nehmen Anteil, wenn Erleichterung und Freude sich breitmachen. Sie bleiben auch dort, wo Worte fehlen. Sie nehmen betroffene Menschen nicht nur in ihrer Bedürftigkeit wahr, sondern sehen auch die Qualitäten, die sie in sich tragen.

Unterstützung durch ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger

Derzeit arbeiten rund 80 hauptberufliche Seelsorgerinnen und Seelsorger und 150 ausgebildete Ehrenamtliche in Krankenhäusern und Pflegeheimen in der Erzdiözese Wien. Sie begleiten Menschen in Krisen- und Ausnahmesituationen und geben Trost und Halt. Krankenhaus- und Pflegeheimseelsorge ist auch für das Pflegepersonal und für Angehörige da, die sie als Mitbetroffene wahrnimmt und unterstützt. Sie arbeitet interdisziplinär mit den Berufsgruppen der jeweiligen Einrichtung und den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften zusammen.

Nottaufe für Kinder in bedrohlichen Lebenssituationen und Krankensalbung

Kindern in lebensbedrohlichen Situationen die Nottaufe spenden und für ihre Eltern da sein; Krankensalbung und -segnung als Quelle der Kraft, Patientinnen und Patienten im Sterben und deren Angehörige zu begleiten sind unter vielen die Aufgaben der Krankenhausseelsorge.

Stephansdom: Krankensalbung und -segnung

Anlässlich des Welttags der Kranken, der am 11. Februar begangen wird und von Papst Johannes Paul II. ins Leben gerufen wurde, findet am Freitag, den 10.2.2023 um 18:00 Uhr im Stephansdom ein Gottesdienst mit Krankensalbung und -segnung statt. Besonders eingeladen sind kranke Menschen und pflegende Angehörige sowie Pflegerinnen und Pfleger.

Für Weihbischof Franz Scharl ist es wichtig, „dass wir eine mitfühlende Aufmerksamkeit für kranke Menschen entwickeln und auch stärken.“

“Die Katholische Kirche will damit den Auftrag Jesu, die Kranken zu besuchen, erfüllen“, so Martin Wiesauer, Geschäftsführer der Kategorialen Seelsorge der Erzdiözese Wien.

