Skischulen und Skiverleih einfach online buchen

Nach 2 Jahren Pause steigen die Preise entsprechend der Inflation

Ischgl (OTS) - Nachdem im Vorjahr die Preise großteils gleich geblieben sind, wurden die meisten Preise für diesen Winter von den auf Mogasi.com gelisteten Skischulen und Sportgeschäften entsprechend der Inflation angepasst.



Im Skiverleih wurden vor allem reduzierte Angebote für Sets entfernt, gleichzeitig aber die Preise für Einzelprodukte im Gegenzug belassen.



Die Online-Ermäßigungen für Buchungen bei Sportgeschäften liegen zwischen 10 und 15%, weil die Händler den Tag besser vorbereiten können und die Wartezeit auf die Ausrüstung deutlich reduziert wird. Gerade zur Hochsaison ein immenser Vorteil.

Skischulen verändern Kursangebote

Skischulen haben die Preise für Gruppenkurse ebenso entsprechend der Inflation erhöht. Bei Privatkursen wurden die Kurskosten oftmals belassen, jedoch die Preise für zusäzliche Personen erhöht.



Das Kursangebot der teilnehmenden Skischulen wurde bei Gruppenkursen an die Personalsituation angepasst. So finden in manchen Skischulen Gruppenkurse nur noch von Montag bis Donnerstag statt, in anderen Skischulen hingegen kann man je nach Level an ganz unterschiedlichen Tagen einsteigen.

Mogasi: Skikurse und Ausrüstung einfach buchen

"Unsere Gäste sollen Ihre Ausrüstung und Kurse ganz einfach buchen können" sagt Dominik Tschoder, Geschäftsführer von Mogasi. Das Geschäftsgebiet umfasst das Paznaun, Stubai, Ötztal und Innsbruck.

