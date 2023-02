Kagraner Steg: Erneuerung des Fuß- und Radwegsteges läuft auf Hochtouren

Umfassende Instandsetzung bis Juni 2023 abgeschlossen

Wien (OTS) - Die Sanierung des Kagraner Stegs an der Alten Donau läuft auf Hochtouren – bis zur Badesaison wird die umfassende Instandsetzung abgeschlossen sein. Seit Jänner laufen die Arbeiten bereits, bis Juni wird die 1991 errichtete Holzwerkskonstruktion durch eine witterungsbeständige Glasfaser-Kunststoff-Lösung ersetzt werden. Der Steg ist ein wichtiger Teil des Wiener Radwegnetzes. “Nach mehr als 30 Jahren intensiver Nutzung braucht er eine Rundumerneuerung. Der Steg verläuft unterhalb der Kagraner Brücke, die bis Dezember 2022 ebenfalls umfassend saniert und im Rahmen des größten Radwege-Ausbauprogrammes der Geschichte Wiens für den Radverkehr optimiert wurde. Die große Radweg-Offensive geht heuer übrigens mit höchstem Tempo weiter!”, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. Um uneingeschränkte Nutzbarkeit und Sicherheit sowie die Dauerhaftigkeit zu gewährleisten, erneuert die Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau die Tragwerkskonstruktion und die Fahrbahn. Die neue moderne Glasfaser-Kunststoff-Lösung erhöht die Langlebigkeit des Steges deutlich.

Aktuell finden die Abbrucharbeiten des Steges statt. Die Holzpalisaden am Ufer sind bereits gänzlich abgebrochen, ebenso teilweise die Beplankung. Die Bestandspfähle, welche als Fundament für den Steg dienen, wurden bereits vermessen. Die Vermessung dient als Grundlage der für die Produktion des neuen Steges. “Auch dieses Bauwerk ist – wie oft im Brückenbau – ein Unikat, wo wir behutsam die geeignetsten Materialien für eine ökonomische und nachhaltige Funktionalität wählen und nach modernen Regeln der Technik verbauen werden. Viele Jahre wird dieser Steg Fußgänger*innen und Radfahrer*innen Freude bringen”, so Hermann Papouschek, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau. Der 128 m lange Steg bleibt in seiner Lage und Verkehrsbreite von 4,50 m unverändert und wird in Zukunft als barrierefreier gemeinsamer Geh- und Radweg geführt.

Während der Bauzeit gibt es für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen eine Umleitung mittels einer provisorischen ampelgeschalteten Geh- und Radwegquerung über die Wagramer Straße.

