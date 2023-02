Samariterbund-Einsatz im Erdbebengebiet

Katastrophenhilfeeinheit SA-RRT hilft in der Türkei: „Es ist die Hölle!“

Wien (OTS) - Mehr als 11.000 Tote und 45.000 Verletzte (Stand: 08.02.2023) hat das Erdbeben der Stärke 7.8 in der Türkei und in Syrien in der Nacht auf Montag verursacht. Der Samariterbund hat bereits am Dienstag Früh professionell geschulte Einsatzkräfte mit Suchhunden ins türkische Erdbeben-Gebiet geschickt. Das Team wird von fünf Erdbebenrettungsexpert*innen des SA-RRT, einer Ärztin, einer Notfallsanitäterin sowie technischen Rettungsspezialist*innen mit moderner Ausrüstung verstärkt. Dabei wurden sechs Tonnen Material in die Türkei gebracht.



Unter den Trümmern suchen

„Es ist die Hölle, die Schäden sind verheerend, doch die Hilfsbereitschaft der Menschen ist riesig“, erzählt Anna Grabner-Strobach vom SA-RRT am Telefon. In Absprache mit der staatlichen Behörde vor Ort und NGOs aus mehreren Ländern koordiniert sie Hilfsmaßnahmen und Zusammenarbeit.

„Vor kurzem konnten noch ein paar Menschen lebend aus den Trümmern geborgen werden“, sagt Grabner-Strobach, „doch mit jeder Stunde verringern sich die Chancen, Überlebende zu finden. Wir geben trotzdem nicht auf und suchen mit unseren Hunden und gemeinsam mit französischen Teams derzeit in der Provinzhauptstadt Osmaniye systematisch nach Lebenszeichen.“



Spezielle Vorbereitung, Ausbildung und Ausrüstung

Dazu Benjamin Manahl, Bundeseinsatzleiter der nationalen und internationalen Katastrophenhilfe des Samariterbundes: „Wir bekommen zahlreiche Hilfs- und Unterstützungsangebote, doch für einen USAR (Urban Search and Rescue)-Einsatz mit einem Erdbebenrettungsteam ist eine spezielle Vorbereitung, Ausbildung und Ausrüstung der Teammitglieder nötig. Daher ist es nicht möglich und auch nicht sinnvoll, Spontanhilfe bei einer Katastrophe in unser Team zu integrieren.“

Wer jedoch auch in Zukunft Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit bei der internationalen Katastrophenhilfe (SA-RRT) des Samariterbundes hat, findet hier wichtige Informationen:

https://www.samariterbund.net/katastrophenhilfe/bereiche/international/so-hilfst-du/ehrenamt-und-mitarbeit/



Auf die Samariterinnen und Samariter ist Verlass



„Grenzüberschreitende Hilfe und Solidarität ist nun wichtiger denn je, und auf den Samariterbund ist auch in diesem Fall immer Verlass“, betont Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller. „Wir hoffen, dass alle Hilfskräfte nach ihren herausfordernden Einsätzen wieder unverletzt nach Hause kommen, und sagen Danke!“



Ein großes Dankeschön an alle bisherigen Spender*innen! Und bitte helfen jetzt auch Sie:

https://www.samariterbund.net/spende-katastrophenhilfe

Bankverbindung – Kennwort: „Türkei/Syrien“

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW





Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Anja Schmidt

Samariterbund Österreich Rettung und Soziale Dienste gemeinnützige GmbH

Hollergasse 2-6

1150 Wien

Telefon +43 (0)1 89 145 - 242

Mobil +43 (0)664 88 44 38 73

E-Mail anja.schmidt @ samariterbund.net