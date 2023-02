Diakonie: Nothilfe in Syrien und Türkei ausgeweitet

Maßnahmen gegen die Kälte jetzt dringend notwendig. Gefahr von Cholera steigt.

Wien (OTS) - Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien verteilen Partnerorganisationen der Diakonie Katastrophenhilfe dringend nötige Hilfsgüter gegen die Kälte: "Viele haben alles verloren - und können sich nun nicht vor den winterlichen Temperaturen schützen", sagt Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser. "Neben Trinkwasser und Lebensmitteln geht es jetzt vor allem darum, Winterkleidung und Decken zu verteilen. Diese Nothilfe kann jetzt Leben retten."

Wenige Stunden nach dem verheerenden Erdbeben haben die Partnerorganisationen der Diakonie Katastrophenhilfe in Syrien damit begonnen, Winterjacken, Schals und Hauben zu verteilen. Menschen in Sammelunterkünften erhalten Matratzen und Decken. "Vor allem Kinder brauchen diese Nothilfe jetzt ganz besonders", so die Diakonie-Direktorin.

Sauberes Wasser, Zelte und Heizgeräte

Neben Nothilfe gegen die Kälte werden weiter Trinkwasser, Essen, Lebensmittel und Hygieneartikel verteilt. In der Türkei werden dank der lokalen Partnerorganisation der Diakonie Katastrophenhilfe Zelte für hunderte Menschen transportiert und aufgebaut. Mobile Latrinen werden gliefert. In den kommenden Wochen werden Heizgeräte und Heizmaterial bereitgestellt. In der Türkei hat das Erdbeben fast 6.000 Gebäude vollständig zerstört und viele weitere unbewohnbar gemacht.

Sauberes Trinkwasser ist für die Menschen in Syrien umso überlebensnotwendiger, als die Region bereits seit Monaten von einer Cholera-Epidemie betroffen ist. "Jetzt zielgreichtet zu helfen, hilft auch langfristig", erklärt die Diakonie-Direktorin. "Hygieneartikel und sauberes Wasser sind wesentlich, um eine Ausbreitung der Krankheit von Cholera zu verhindern. Dafür sind wir weiterhin dringend auf Spenden angewiesen."





Die Diakonie Katastrophenhilfe bittet dringend um Spenden:

IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333

BIC: GIBAATWWXXX

Spendenkennwort: Erdbeben-Nothilfe Syrien und Türkei

Oder Online unter: www.diakonie.at/erdbeben-hilfe-syrien-tuerkei

