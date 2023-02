Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart an der Spitze der European Casino Association (ECA)

Der Dachverband der europäischen Casinobetreiber bestellte den Niederländer zum Nachfolger von Per Jaldung als neuen Vorsitzenden.

Wien (OTS) - Mit Erwin van Lambaart berief die European Casino Association (ECA) vergangenen Dienstag einen ausgewiesenen Glücksspielexperten zu ihrem neuen Vorsitzenden. Die Entscheidung wurde einstimmig getroffen und auf der jährlichen Generalversammlung im Rahmen der Glücksspielmesse ICE in London bekanntgegeben. Van Lambaart folgt damit dem Schweden Per Jaldung nach, der sich in acht erfolgreichen Jahren an der Spitze der ECA verdient gemacht hatte.

Nach langjährigen Tätigkeiten in Unternehmen der Tourismus- und der Eventbranche übernahm Erwin van Lambaart 2016 den Vorstandsvorsitz der Holland Casinos NV. Er etablierte das staatliche niederländische Unternehmen innerhalb weniger Jahre als modernen, innovativen Casinobetreiber mit hohem Entertainment-Faktor und gesundem wirtschaftlichen Fundament. 2022 wechselte er nach Österreich, wo er seit April als Generaldirektor für Casinos Austria und als Vorstandvorsitzender für die Österreichischen Lotterien verantwortlich ist.

Van Lambaart übernimmt seine neue Funktion mit Freude und Zuversicht, aber auch viel Verantwortungsbewusstsein. Dieses sei umso wichtiger, da sich auch die Glücksspielbranche auf Veränderungen und Umbrüche einstellen müsse. Er dankte seinem Vorgänger Per Jaldung, auf dessen Unterstützung und Expertise er auch künftig zurückkommen wolle.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/erwin-van-lambaart-eca-chairman

