FPÖ – Nepp: Nach Beendigung der Corona-Schikanen muss Gesundheitssystem gerettet werden

Wien (OTS) - Nun, wo die Kunde, dass die Corona-Pandemie längst für beendet erklärt wurde, auch bei Bürgermeister Ludwig angekommen ist und die schikanösen Maßnahmen in Wien endlich aufgehoben werden, kann er sich ja um die dringend notwendige Sanierung des Gesundheitssystems kümmern. Denn wenn Ludwig sagt, dass für ihn die Gesundheit der Menschen als das höchste Gut gilt, dann muss man sich schon fragen, warum er seinen unfähigen Gesundheitsstadtrat Hacker samt WiGEV-Management nicht längst in die Politpension geschickt bzw. entlassen hat. Schließlich kracht das Wiener Gesundheitssystem an allen Ecken und Enden, längst ist Corona nicht mehr der Grund, warum Ärzte, Schwestern und Pfleger unter den Arbeitsbedingungen stöhnen. Dafür ist allein das Missmanagement im der SPÖ im Gesundheitsbereich verantwortlich“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

Der Freiheitliche erinnert an die zahlreichen Gefährdungsanzeigen, an geschlossene Stationen auf Grund von Personalmangel und an die Warnung, dass die Wiener Bevölkerung nicht mehr vernünftig versorgt werden kann. „Ich verlange, dass rasch etwas getan und ein vernünftiges Gesundheitsmanagement etabliert wird. Es ist höchste Zeit, dass man im Rathaus auf die Experten hört, anstatt auf Kosten der Gesundheit anderer weiterzuwurschteln“, sagt Nepp.

