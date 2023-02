AVISO PK - ORF-Beschwerde: Verharmlosung gefährlicher Nebenwirkungen beenden

Unternehmerplattform reicht Beschwerde von rund 1.000 Österreichern bei KommAustria ein

Das Vertrauen zahlreicher Menschen in einen unabhängigen und sauberen Journalismus im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde im Zuge der Corona-Pandemie schwer erschüttert. Viele fühlen sich einseitig informiert. Nun gilt die Pandemie als beendet und zahlreiche Menschen leiden an schweren Nebenwirkungen der Impfkampagne bis hin zu permanenter Behinderung und Tod. Während beispielsweise in Deutschland immer offener über das Problem berichtet wird, verharmlost der ORF die Situation der Nebenwirkungen grob.

So wurde in einer Sendung vom 30. Dezember der Eindruck erweckt, bei 20 Millionen verabreichten Impfdosen wäre es nur zu 50 Fällen mit Nebenwirkungen gekommen. Tatsächlich wurde kommuniziert, dass alle anderen Impfungen „komplikationslos“ verlaufen wären. Dies ist nicht nur angesichts der immer schockierenderen Zahlen der Übersterblichkeits-Statistik ein grober Verstoß gegen das Objektivitätsgebot.

Während Ex-Bundeskanzler Kurz die Pandemie mit den Worten einleitete, „bald werde jeder jemanden kennen, der an Corona verstorben ist“, kennt inzwischen tatsächlich jeder jemanden, der an schweren Nebenwirkungen der Impfung leidet. Das ist beweisbar, für jeden Bürger sichtbar – und der ORF hat im Rahmen seines Auftrages diese Realität von allen Seiten zu hinterfragen und zu berichten.

Die Unternehmerplattform „Wir EMUs“ hat den konkreten Anlassfall ausgewählt, um gemäß dem ORF-Gesetz Unterschriften für eine formelle Beschwerde zu sammeln. Diese Beschwerde wird mit der Unterstützung von rund 1.000 Österreichern am 8. Februar 2023 form- und fristgerecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde KommAustria eingereicht.

In einer Pressekonferenz am 13. Februar werden Fachexperten aus Medizin und Recht diese Beschwerde vorstellen und mit zahlreichen Beweisen und Sachargumenten untermauern, weshalb das Verhalten des ORF objektiv falsch, verschleiernd, verzerrend und damit gesetzeswidrig war. Die Initiative fordert, den gesetzmäßigen Zustand einer umfassenden und objektiven Information der Bevölkerung wieder herzustellen.

Weiters hat der ORF auf das Schicksal der Impfgeschädigten in einem angemessenen Maß aufmerksam zu machen, so wie dies bereits in vielen anderen Ländern auch durch öffentlich-rechtliche Medien geschieht. Wenn Menschen nach der Impfung schwere Krankheiten entwickeln, körperliche Behinderungen davontragen oder zeitnahe selbst in jungen Jahren „plötzlich und unerwartet“ versterben, hat die Bevölkerung vom ORF ohne Wenn und Aber über die Gefahren dieses medizinischen Experiments informiert zu werden.

Es sprechen:

Bernhard Costa, Beschwerdeführer und Sprecher von „Wir EMUs“

Prof. DDr. Martin Haditsch, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin

ao. Univ.-Prof. Dr. Johann Missliwetz, Gerichtsmediziner

Dr. Mag. Georg Prchlik, Rechtsanwalt in Wien

Florian Machl, Journalist

Über EMUs

Die überparteilich organisierte Unternehmer-Plattform “Wir EMUs” zählt mittlerweile mehr als 1.000 Mitglieder (Unternehmer, Ärzte, Anwälte) und steht für eine gemeinschaftliche Haltung in der Gesellschaft.

Pressekonferenz, Montag 13. Februar 2023, 14.00 Uhr, OÖ Presseclub | Landstraße 31 | 4020 Linz

Die gesamte Pressekonferenz wird von „RTV Privatfernsehen“ live im Fernsehen und auf verschiedenen Social-Media-Kanälen übertragen.



Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=aXmBx7hDxxY





