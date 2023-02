Angelobung von neuen Polizistinnen und Polizisten für Wien

Vorfallszeit: 08.02.2023, Vorfallsort: 01., Platz in der Burg

Wien (OTS) - „Es ist ein guter Tag für die Sicherheit in dieser Stadt. Ich freue mich über die vielen Gäste, die heute ihre Verbundenheit zur Wiener Polizei zum Ausdruck bringen. Das unterstreicht, dass die Kolleginnen und Kollegen gute und vertrauensvolle Arbeit leisten“, sagte Innenminister Gerhard Karner beim Festakt in Wien am 8. Februar 2023.

177 Polizeischülerinnen und -schüler feierten am Mittwoch, den 8. Februar 2022, am Platz in der Burg in Wien den Abschluss ihrer Polizeigrundausbildung, darunter 106 aus dem Bildungszentrum Wien, 26 aus dem Bildungszentrum Traiskirchen, 25 aus dem Bildungszentrum Wels und 20 aus dem Bildungszentrum St. Pölten – sie haben dort die Ausbildung für die Landespolizeidirektion Wien absolviert.

Voller Stolz gratulierte auch der Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl den neuen Kolleginnen und Kollegen und freute sich über den Zuwachs:

„Sie alle haben in den letzten beiden Jahren das erforderliche Handwerk für den Beruf des Polizisten erlernt, nun geht es darum, dieses Rechtsverständnis mit Menschlichkeit anzuwenden, zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger von Wien“, so Pürstl.

„Danke, dass Sie diesen wunderschönen Beruf ergriffen haben und bereit sind für die Sicherheit der Menschen in diesem Land einzustehen. Im Polizeialltag hat man mitunter mit den Schattenseiten des Lebens zu tun – auch darauf sind Sie in Ihrer Ausbildung vorbereitet worden. Dieses Lernen endet aber nicht mit dem heutigen Tag, sondern ist ein ständiger, lebenslanger Prozess“, betonte Karner.

Bereits während ihrer Ausbildung konnten die Lehrgangsabsolventinnen und -absolventen einige Erfahrungen sammeln. Sie unterstützten bei zahlreichen erfolgreichen Amtshandlungen, unter anderem bei Lärmerregungsstreifen, bei Amtshandlungen nach Raub, sowie bei Lebensrettungen.

Polizeigrundausbildung

Im Bildungszentrum Wien werden derzeit 576 Aspirantinnen und Aspiranten für die Landespolizeidirektion Wien ausgebildet. Die Grundausbildung dauert 24 Monate und hat das Ziel, die für das Berufsfeld relevanten praxisbezogenen Lehrinhalte und die erforderliche soziale Kompetenz zu vermitteln. Sie umfasst die einjährige Basisausbildung, ein dreimonatiges Berufspraktikum, eine fünfmonatige Theorievertiefung mit abschließender Dienstprüfung sowie ein weiteres viermonatiges Berufspraktikum.

Starkes Team, starker Job.

In allen Bundesländern werden laufend Polizistinnen und Polizisten gesucht. Alle Infos finden Sie unter den weiterführenden Links.

www.polizeikarriere.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Daniel Fürst

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at