Erdbeben in der Türkei und Syrien: Greiner leistet rasche Hilfe

Greiner spendet an die Hilfsorganisation CARE / türkische Greiner-Standorte nicht im Katastrophengebiet

Die Bilder und Nachrichten, die uns rund um das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien erreichen, machen uns zutiefst betroffen. Wir sind in Gedanken bei all den Opfern, den Verletzten, ihren Familien und Freunden. Wir hoffen inständig, dass die unter den Trümmern eingeschlossenen Menschen schnellstmöglich gerettet werden können. Dabei zählt jede Stunde! Die Überlebenden und die Einsatzkräfte vor Ort brauchen jetzt dringend unsere Hilfe. Als Zeichen der Solidarität haben wir uns dazu entschlossen 20.000 Euro an die Organisation CARE zu spenden Axel Kühner, CEO der Greiner AG

Wien/Kremsmünster (OTS) - Greiner sieht es als Pflicht, den Menschen im türkischen und syrischen Erdbebengebiet so schnell wie möglich zu helfen und spendet daher an CARE. Als eine von mehreren Hilfsorganisationen versorgt CARE Türkei die Menschen vor Ort und verwendet die Spendengelder dafür, um Hilfsgüter ins Katastrophengebiet bringen.

Türkische Greiner-Standorte nicht betroffen

Greiner hat in der Türkei zwei Standorte, an denen insgesamt knapp 300 Mitarbeiter:innen beschäftigt sind. Die beiden türkischen Standorte von Greiner Packaging und Greiner Bio-One liegen geografisch gesehen circa 800 Kilometer vom Erdbebengebiet entfernt und sind daher nicht zu Schaden gekommen.

