Film/Fernseh-Abkommen: ORF unterstützt 15 Kinofilmprojekte mit rund 3,2 Millionen Euro

Mit u. a. Fritz Karl, Julia Koschitz, Proschat Madani, Christine Ostermayer, Caroline Peters und Simon Schwarz

Wien (OTS) - Neben Auszeichnungen für „Breaking the Ice“ und „Eismayer“ mit dem Max Ophüls Preis, der starken Vertretung durch vom ORF kofinanzierte Produktionen bei der bevorstehenden Berlinale und dem aktuellen Kino-Erfolg „Der Fuchs“ wird auch auf den österreichischen Kinofilm-Sets wieder ein deutliches Zeichen gesetzt:

Quer durch die Genres fiel der Startschuss für 15 neue, künstlerisch ambitionierte und publikumsaffine Kinofilme, für die der ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens einen maßgeblichen Finanzierungsbeitrag in der Gesamthöhe von rund 3,2 Million Euro zugesagt hat. Beim 192. Sitzungstermin der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut am Montag, dem 30. Jänner 2023, wurden aus zahlreichen Einreichungen zehn Spiel- und fünf Dokumentarfilmprojekte ausgewählt.

Christine Ostermayer und Margarethe Tiesel sind „80 Plus“, aber kein bisschen leise – und so verläuft auch die Reise zur Sterbehilfe in die Schweiz ganz anders als geplant. Harald Sicheritz widmet sich in „Bruno – Der junge Kreisky“ den Jugendjahren einer österreichischen Politlegende. „Das geheime Stockwerk“ führt das junge Publikum in ein Abenteuer im Jahr 1938, während Sandra Wollner in „Everytime“ einen einzigartigen Blick auf das Thema Trauerverarbeitung wirft. „Never alone“ erzählt, wie ein finnischer Geschäftsmann in der Nazizeit vergeblich versucht, österreichische Jüdinnen und Juden zu retten. Mo Harawe entführt das Publikum zu einer Familie nach Somalia in „The Village Next to Paradise“. Caroline Peters und Proschat Madani müssen in der Komödie „What a Feeling“ als Liebespaar erst noch so manches Hindernis überwinden, um zueinander zu finden. Im zweiten Teil von Eva Spreitzhofers Kino-Hit „Womit haben wir das verdient“ begleiten die Zuschauerinnen und Zuschauer noch einmal die liebgewonnenen Charaktere rund um Caroline Peters und Simon Schwarz beim ganz normalen Familienweihnachtswahnsinn. Michael Poetschko reist in seinem Klima-Drama „Schimmer“ in eine dystope Zukunft, und das Regieduo Lilith Kraxner und Milena Czernovsky fängt Verlorenheit und Identitätssuche zweier junger Menschen in Wien ein.

Erwin Wagenhofer beschäftigt sich in „Atmosphere“ mit drängenden wie verdrängten Fragen der Zeit, während Kurt Langbein das „Projekt Ballhausplatz“ beleuchtet. „Stoff/Lace Relations“ widmet sich einem Stück verdrängter österreichischer (Kolonial-)Geschichte. „24 Stunden“ begleitet eine rumänische Pflegekraft durch ihren Alltag in Österreich, „Die guten Jahre“ einen Sohn, der seine demente Mutter liebevoll pflegt.

Die vom ORF kofinanzierten Projekte der 192. Sitzung der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut im Detail:

80 Plus

Spielfilm (Tragikomödie/Roadmovie)

Buch und Regie: Sabine Hiebler und Gerhard Ertl

Produktion: Orbrock Filmproduktion

Mit u. a. Christine Ostermayer, Margarethe Tiesel und Julia Koschitz Inhalt: Helene (86) und Toni (70) sind grundverschieden. Geplant und durchgetaktet die eine, impulsiv und spontan die andere. Als sehr ungleiche Zweckgemeinschaft treten sie eine Reise zur Sterbehilfe in die Schweiz an. Doch ihr Roadtrip durch die Berge verläuft anders als geplant.

Bruno – Der junge Kreisky

Spielfilm (Drama)

Buch: Fritz Schindlecker, Helene Maimann und Harald Sicheritz

Regie: Harald Sicheritz

Produktion: MR Film

Mit u. a. Nils Arztmann, Maya Unger und Anna Suk

Inhalt: Bruno Kreisky – Bundeskanzler, Staatsmann, Reformer, Weltpolitiker. Wie wird man zu so jemandem? Wie wird man einer, der mit Menschen aller Anschauungen und Schichten auf Augenhöhe sein kann? Wie findet er seinen Weg durch das Leben, die Liebe und seine Überzeugungen?

Das geheime Stockwerk

Spielfilm (Kinderfilm)

Buch: Antonie Rothe-Liermann und Katrin Milhahn

Regie: Norbert Lechner

Produktion: Amour Fou

Mit u. a. Tobias Resch, Maximilian Simonischek und Fritz Karl Inhalt: Bad Gastein 2023. Der zwölfjährige Karli entdeckt, dass er im Hotel seiner Eltern in der Zeit reisen kann, direkt in ein geheimes Stockwerk im Jahr 1938. Er freundet sich mit dem jüdischen Mädchen Hannah und dem Schuhputzer Georg an. Gemeinsam lösen sie einen aufregenden Kriminalfall, und Karli begreift, welcher Schatten über der Welt seiner neuen Bekanntschaften liegt.

Everytime

Spielfilm (Drama)

Buch und Regie: Sandra Wollner

Produktion: Panama Film

Mit u. a. Sandra Hüller

Inhalt: Eine Mutter, die um ihre Teenager-Tochter trauert, freundet sich mit dem jungen Mann an, den die ganze Welt für ihren Tod verantwortlich macht. Während die jüngere Tochter davon nichts wissen möchte, versuchen die beiden, sie mit allen Mitteln am Leben zu halten. Und dann eines Tages kommt sie tatsächlich zurück, in der Art, wie ihre Mutter sich durch die Haare streicht, wie sie diesen jungen Mann plötzlich ansieht. Ein manischer Trip, eine sinnlose Hoffnung, eine sonnengetränkte Séance.

Never Alone

Spielfilm (Drama)

Buch: Klaus Härö und Jimmy Karlsson

Regie: Klaus Härö

Produktion: Samsara Film

Inhalt: Ein guter Mensch muss feststellen, dass „Gutes zu tun“ in seinem Sinne mehr Leid verursachen kann als nichts zu tun. Kann man tatsächlich helfen?

The Village Next to Paradise

Spielfilm (Drama)

Buch und Regie: Mo Harawe

Produktion: Freibeuter Film

Inhalt: „The Village Next to Paradise“ folgt einer Familie und ihrem täglichen Kampf über den Verlauf eines heißen und windigen Sommers. Ihre Geschichte ist unabdingbar mit der Geschichte von Somalia verbunden, einem Land, das mit Bürgerkriegen, Naturkatastrophen und dem postkolonialen Erbe zu kämpfen hat.

What a feeling

Spielfilm (Komödie)

Buch und Regie: Katharina Rohrer

Produktion: Praherfilm

Mit u. a. Caroline Peters und Proschat Madani

Inhalt: Marie Theres hat sich als Deutsche in Österreich vorbildlich eingelebt, sie ist Alexander eine gute Ehefrau, der pubertären Teenager-Tochter Anna eine verständnisvolle Mutter und eine erfolgreiche und angesehene Spitalsärztin in Wien. Eines Tages verkündet ihr Ehemann die Trennung, das scheinbar perfekte Leben von Marie Theres gerät ins Wanken. Doch dann lernt sie die selbstbewusste Iranerin Fa kennen und lieben, und Marie Theres beginnt, sich mit ihren eigenen Wünschen zu befassen.

Womit haben wir das verdient 2

Spielfilm (Komödie)

Buch und Regie: Eva Spreitzhofer

Produktion: Mona Film

Mit u. a. Caroline Peters, Simon Schwarz, Hilde Dalik, Marcel Mohab, Pia Hierzegger und Michael Ostrowski

Inhalt: Dieses Patchwork-Weihnachtsfest mitten in der Pandemie soll das harmonischste aller Zeiten werden, wünscht sich die atheistische, feministische Chirurgin Wanda. Als aber Tochter Nina aus Provokation behauptet, sie befinde sich im falschen Körper und plane eine Transition, beginnt der Abend zu eskalieren. Nach und nach kommen die Geheimnisse aller Familienmitglieder ans Licht, und der Abend eskaliert völlig. Eine Komödie über die Zumutungen des Lebens, der Pandemie, vegane Gänse, Unverträglichkeiten aller Art und die Schwierigkeit zu verstehen, dass die Lösungen der einen die Katastrophen der anderen sind.

Atmosphere

Dokumentarfilm

Buch: Erwin Wagenhofer und Sabine Kriechbaum

Regie: Erwin Wagenhofer

Produktion: Imagine Film Cooperation

Inhalt: „Atmosphere“ ist kein Film über den Klimawandel oder die Erderwärmung, sondern ein Film über all das, was wir Menschen selbst verursacht haben. Der Film stellt Fragen ins Zentrum, die seit Jahrzehnten gerne verdrängt werden.

Projekt Ballhausplatz

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Kurt Langbein

Produktion: Langbein & Partner Media

Inhalt: Der Film erzählt von Aufstieg und Fall einer Gruppe junger Politiker/innen.

Stoff/Lace Relations

Dokumentarfilm

Buch: Anette Baldauf und Remy Vaughan-Richards

Regie: Katharina Weingarten und Remy Vaughan-Richards

Produktion: pooldocks Filmproduktion

Inhalt: Der Film „Stoff/Lace“ beleuchtet das Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Vorarlberger Textilindustrie, die edle Spitze herstellt, und dem Westafrikanischen Nigeria – und wirft damit einen Blick auf ein weitgehend unbekanntes Stück österreichischer Kolonialgeschichte.

Die Projekte der Innovationsförderung im Detail:

Schimmer

Spielfilm (Climate Fiction)

Buch und Regie: Michael Poetschko

Produktion: Shirin Hooshmandi Filmproduktion

Inhalt: Ein Großteil der Gletscher ist geschmolzen, eine Abkehr vom Erdöl ist nicht in Sicht. Eine Gruppe von Klimaflüchtlingen steht vor der Frage, ob Veränderung ohne Verbrechen noch möglich ist. Nach einem Anschlag auf eine Öl-Anlage muss eine Kriminalpsychologin zwischen Recht und Ungerechtigkeit unterscheiden. Verhandelt wird dabei, wie ein richtiges Leben in einer verwundeten Welt möglich ist.

Witterungen

Spielfilm (Drama)

Buch und Regie: Lilith Kraxner und Milena Czernovsky

Produktion: Panama Film

Inhalt: „Witterungen“ erzählt von Errol und Sasha, deren Alltag sich für einen Moment überschneidet. Ein wenig orientierungslos driften sie durch graue Wintertage in Wien. Über sanfte Blicke auf kleine Momente, auf Begegnungen und Berührungen entfaltet sich langsam die Dramatik des Alltäglichen. Das Porträt zweier junger Menschen, exemplarisch für eine Generation auf Identitätssuche.

24 Stunden

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Harald Friedl

Produktion: Mischief Film

Inhalt: Die 50-jährige Rumänin Sadina Lungu arbeitet als 24-Stunden-Pflegekraft in Österreich. Mit ihren bis zu fünfmonatigen Einsätzen ist sie eine seltene Erscheinung in der Branche. Wie schafft sie es, im Spagat zwischen ihrer Heimat und ihrem Berufsleben bei sich zu bleiben und auch selbst etwas vom Leben zu haben? Eine cineastische Hommage an den Beruf des Sich-Kümmerns.

Die guten Jahre

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Reiner Riedler

Produktion: Reiner Riedler

Inhalt: Der Film erzählt die Geschichte eines alleinstehenden, erfolgreichen Magazin-Fotografen und dessen Mutter, die an Demenz leidet. Als sich die Krankheit seiner Mutter verschlechtert, zieht er in sein altes Kinderzimmer im früheren Elternhaus, um seine Mutter zu pflegen. Selbst gesundheitlich fragil, kümmert er sich liebevoll um sie und träumt von seinen früheren Abenteuern, als die Welt der Fotografie noch in Ordnung war.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at