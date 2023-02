Probenbeginn zum ORF-1-Tanzevent „Dancing Stars“ auf dem ORF-Mediencampus

Erstes Training für Michael Buchinger, Lucas Fendrich, Corinna Kamper, Alexander Pointner und Karina Sarkissova

Wien (OTS) - Paso Doble, Slowfox, Rumba, Cha Cha Cha, und Quickstep! Seit gestern, dem 7. Februar 2023, wird in den „Dancing Stars“-Proberäumen am ORF-Mediencampus wieder fleißig getanzt und trainiert! Unter anderem haben Michael Buchinger, Lucas Fendrich, Corinna Kamper, Alexander Pointner und Karina Sarkissova ihre erste Trainingseinheit absolviert. Bis zur Eröffnung des Ballrooms am Freitag, dem 3. März 2023, live um 20.15 Uhr in ORF 1, stehen für jedes Paar mindestens 50 Trainingsstunden auf dem Programm. Fotos aus den Proberäumen sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Michael Buchinger: „Die erste Probe hat mir gezeigt, wo ich mit meinen Tanzkenntnissen stehe – nämlich ganz am Anfang. Gegen Ende der ersten Trainingseinheit fällt es mir aber schon ein bisschen leichter. Der erste Schritt ist schon einmal zu wissen, was man zu tun hat. Mit dem Herby tanzt es sich super. Er hat mir gezeigt, wie es aussehen sollte, ist geduldig und sehr angenehm, aber er weiß auch, wo er mich fordern muss.“ Herbert Stanonik: „Ich bin sehr zufrieden mit Michis Ehrgeiz und Bemühen. Er ist ein unbeschriebenes Blatt, aber darauf kann man viel mehr schreiben. Auf einem vorgefertigten Buch kann man höchstens Notizen machen.“ Michael Buchinger und Herbert Stanonik tanzen einen Paso Doble zu „Frozen“.

Lucas Fendrich: „Meine erste Probe lief ganz gut, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin guter Dinge. Es ist alles noch sehr motorisch – Schritte auswendig lernen und ausführen. Ich habe das alles ja noch nie gemacht. Aber wir haben noch Zeit. Mit Lenka zu tanzen, macht viel Spaß, sie ist sehr gutmütig und hat mir viele Informationen gegeben. Ich bin ihr nicht auf die Füße gestiegen – darauf bin ich sehr stolz!“ Lenka Pohoralek: „Ich habe festgestellt, dass Lucas ein sehr gutes Verständnis für Musik hat. Musiker hören und verstehen die Musik ganz anders. Er hält gut den Takt, ist sehr genau und ehrgeizig. Er will wirklich lernen, das finde ich super.“ Lucas Fendrich und Lenka Pohoalek tanzen einen Slowfox zu „Play That Song“.

Corinna Kamper: „Die erste Probe lief überraschend gut. Wir sind in der Choreografie recht weit gekommen. Es schaut natürlich noch nicht perfekt aus, aber von den Schritten und Abläufen her habe ich mir nicht so schwergetan. Menschen, die mich kennen, würden es unglaublich finden, wie sehr ich aus mir herausgegangen bin. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und Danilo gibt mir absolut nicht das Gefühl, dass das, was ich mache, bescheuert ist.“ Danilo Campisi: „Ich war von Corinnas Grundkoordination überrascht – dass eine Frau, die im Auto gesessen ist und Gas gegeben hat, sich so bewegen kann. Ich hatte gleich beim ersten Training das Gefühl, dass sie mir Vertrauen geschenkt hat und umso schneller wir einander vertrauen, desto schöner können wir miteinander tanzen.“ Corinna Kamper und Danilo Campisi tanzen eine Rumba zu „Feel“.

Alexander Pointner: „Die erste Probe war super, ich hatte meine erste Tanzstunde überhaupt. In der Früh habe ich noch gar nicht gewusst, was ein Cha Cha Cha ist. Den tanzt man normalerweise mit Stöckelschuhen, aber wir haben ihn heute mit normal Schuhen getanzt. Ich habe Manuela auch gesagt, mit den Stöckeln darf sie mir nicht auf die Füße steigen. Tänzerisch hat es bei mir voll gefunkt. Ich bin total happy mit Manuela.“ Lachend ergänzt er: „Ich glaube, ich bin begabt.“ Manuela Stöckl: „Ich bin sehr zufrieden! Wir haben ein paar leichtere und ein paar schwerere Figuren ausprobiert und es hat alles gut funktioniert.“ Alexander Pointner und Manuela Stöckl tanzen einen Cha Cha Cha zu „I Gotta Feeling“.

Karina Sarkissova: „Ich war sehr neugierig und gut gelaunt, als ich in den Probensaal gekommen bin, war aber nach sehr kurzer Zeit konditionell am Ende. Ich bin sehr enttäuscht von mir selbst. Ich habe mir vor vier Monaten das Bein gebrochen und war sechs Wochen im Gips. Dimitar ist so ein lieber Mensch. Er wollte, dass ich weitermache, aber ab einem gewissen Zeitpunkt konnte ich einfach nicht mehr – auch wegen meiner Verkühlung.“ Dimitar Stefanin: „Leider kämpft Karina gesundheitlich ein bisschen, aber die erste Probe war besser als ich mir vorgestellt habe. Sie wird das bald hinbekommen, dass sie wieder fit ist und Gesundheit geht immer vor. Ich glaube, dass wir noch sehr viel Spaß zusammen haben werden, und ich glaub an uns. Just do it!“ Karina Sarkissova und Dimitar Stefanin tanzen einen Quickstep zu „Diamonds Are a Girl’s Best Friend”.

