Valentinstag 2023 in der Wien Holding

Die Valentinstags-Angebote der Wien Holding-Unternehmen lassen Herzen höherschlagen.

Wien (OTS/RK) - Das Jüdisches Museum Wien bietet eine „1+1 gratis“-Aktion sowie die Führung „Unsere Stadt – zu zweit“, das Kunst Haus Wien ermöglicht mit „Museum for two“ eine exklusive Privatführung, im Donauturm können Gäste ein romantisches Dinner mit 360-Grad-Panoramablick genießen, Wien Ticket liefert eine Valentinstags-Aktion mit Ermäßigungen auf ausgewählte Veranstaltungen, die Wiener Stadthalle liefert mit Tickets für die neue Holiday on Ice-Produktion A NEW DAY die perfekte Geschenk-Idee, in der Therme Wien können Gäste eine romantische Auszeit zu zweit genießen und die DDSG Blue Danube überzeugt mit einem Valentinstag Romantik Dinner auf Donauwellen.

Jüdisches Museum Wien: „1+1 gratis“-Aktion und Führung „Unsere Stadt – zu zweit“

Das Jüdische Museum Wien feiert Valentinstag mit einem ganz speziellen Programm, bei dem Besucher*innen zu zweit das Museum aus der Nähe erleben können – egal ob frisch Verliebte, Verlobte, lang Liierte oder Verheiratete. Beim Besuch zu zweit gibt es zwei Museumstickets zum Preis von einem! Außerdem erzählen bei der am Valentinstag gebotenen Themen-Führung „Unsere Stadt – zu zweit“ Objekte aus der Dauerausstellung und der Schausammlung von Hochzeitsreisen, Eheringen, Brautgürteln, Silberhochzeiten und berühmten Beziehungen.

Führung „Unsere Stadt – zu zweit“: Dienstag, 14. Februar 2023 um 17:00 Uhr. Teilnahme mit Führungsticket 3 Euro und gültigem Eintrittsticket. Anmeldung: telefonisch unter der Tel.: 01 535 04 31-1537 bzw. -1538 sowie über die Buchung eines Online-Führungstickets: https://bit.ly/3wQNRDg

Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

Kunst Haus Wien: Museum for two

Das Kunst Haus Wien bietet mit „Museum for two“ einen ganz persönlichen Ausstellungsbesuch: Die einstündige exklusive Privatführung für zwei Personen führt entweder durch die Hundertwasser-Ausstellung oder die aktuelle Wechselausstellung „Unseen Places. Gregor Sailer“. Zur Erinnerung gibt es ein Ausstellungsplakat.

„Museum for two“-Privatführung: Dauer 60 Minuten, Preis 99 Euro. Termin frei wählbar (nach Verfügbarkeit). Buchungsanfragen an kunstvermittlung@kunsthauswien.com.

Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien, www.kunsthauswien.com

Donauturm: top of Valentinstag

Romantik pur können Liebespaare am Valentinstag am Donauturm genießen, denn im Turm Restaurant und Turm Café sorgen ein perfektes Dinner und der 360-Grad-Panoramablick auf Wien bei Nacht für magische Momente. Speziell zu diesem Feiertag aller Liebenden bietet der Donauturm zwei kulinarische Optionen, die diesen Abend garantiert zu einem Besonderen machen. Das Küchenteam im Turm Restaurant serviert auf 170 Metern bzw. im Turm Café auf 160 Metern zwei Kulinarik-Specials, die mit raffinierten Kreationen die Herzen höherschlagen lassen. Der spektakuläre 360-Grad-Panoramablick über den Dächern Wiens macht das Valentinstags-Dinner zu einem einzigartigen Abend für Paare.

Valentinstagsmenü im Turm Restaurant: Preis pro Person 139 Euro (Inklusive Eintrittskarte/Liftfahrt, 5-Gang-Menü, ausgewählte Getränke, Weinbegleitung, Erinnerungsfoto). Einlass: 17.30 Uhr, Beginn: 18.00 Uhr.

Valentinstagsbuffet im Turm Café: Preis pro Person 109 Euro. (Inklusive Eintrittsticket, Buffet, ausgewählte Getränke, Erinnerungsfoto). Einlass: 18.00 Uhr, Beginn 18.30 Uhr.

Reservierung erforderlich unter der Tel. +43 1 2633572 bzw. per E-Mail an reservierungen@donauturm.at oder online unter https://bit.ly/3JCZgyr

Wiener Donauturm, Donauturmplatz 1, 1220 Wien, www.donauturm.at

Wien Ticket: Valentinstag-Aktion von 10. bis 14. Februar

Wien Ticket bietet von 10. bis inkl. 14. Februar 2023 ausgewählte Veranstaltungen als „1+1 Ticket gratis“-Aktion an. Hier fünf Highlights:

„REBECCA“, ausgewählte Termine, Raimund Theater

„Disneys Der König der Löwen“, 19. Februar 2023, Wiener Stadthalle

„Bat out of Hell – The Musical“, 13. - 16. April 2023, Wiener Stadthalle

„CAVALLUNA“, 20. Mai 2023, Wiener Stadthalle

„Dirty Dancing“, 13. - 25. Juni 2023, Wiener Stadthalle

Alle Infos zu reduzierten Veranstaltungen und Buchungsmöglichkeiten unter: https://www.wien-ticket.at/de/events/valentinstag

Wiener Stadthalle: Holiday on Ice A NEW DAY-Tickets schenken

Holiday on Ice feiert 80-jähriges Jubiläum und kommt im Jänner 2024 mit der bisher künstlerisch und technisch aufwendigsten Show in die Wiener Stadthalle. A NEW DAY verbindet den besten Eiskunstlauf der Welt mit einer ergreifenden Geschichte, atemberaubenden Überraschungseffekten, einem Farbenrausch an Kostümen und weltbekannten Songs. Noch nie war eine Holiday on Ice-Show so bunt und fröhlich!

Tickets für die neue Show sind bereits erhältlich und die ideale Geschenkidee für einen herzlichen Valentinsgruß. Noch bis zum 28.02.2023 den Frühbucherbonus mit 30 Prozent Ermäßigung sichern.

Holiday on Ice A NEW DAY: Mittwoch, 17.01.2024 bis Sonntag, 28.01.2024. Frühbucherbonus: 30 % Ermäßigung auf Vollpreistickets ab Kategorie A, gültig bis 28.02.2023 und solange der Vorrat reicht.

Therme Wien: Romantische Auszeit zu zweit

Der Countdown für das Fest der Liebe, den Valentinstag, läuft. Für alle Liebenden und Thermenfreunde hält die Therme Wien anlässlich des 14. Februars attraktive Angebote und Gutscheine bereit. Das Premiumprodukt „Relax! Tagesurlaub für zwei“ ist um 188 Euro in einer hochwertigen Verpackung inklusive einer Flasche Champagner als Geschenk für den Aufenthalt erhältlich (gilt nicht für print@home). Weiters stellt die Therme Wien speziell für den 14. Februar 2023 das „Valentinstags-Ticket“ zur Verfügung. Dieses Angebot ist ausschließlich am 14. Februar einlösbar, umfasst einen vierstündigen Thermenaufenthalt sowie ein Leih-Badetuch und einen Gutschein im Wert von 10 Euro für das Thermenrestaurant um insgesamt nur 34 Euro (statt 44,50 Euro).

Buchbar sind alle Valentinstags-Angebote bis 14. Februar 2023 online unter www.thermewien.at/smartbooking oder direkt in der Therme Wien.

Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien, www.thermewien.at

DDSG Blue Danube: Valentinstag Romantik Dinner

Mit der DDSG Blue Danube können Verliebte bei einer idyllischen Abendschifffahrt entlang der Wiener Waterfront romantische Stunden auf der Donau verbringen. Auf Passagier*innen wartet ein 4-gängiges Romantik-Candle-Light-Dinner in stimmungsvoller Atmosphäre, untermalt von Saxofon-Klängen.

Valentinstag Romantik Dinner: 14. Februar 2023 auf der MS Admiral Tegetthoff. Einstieg um 18:00 Uhr Wien/Reichsbrücke, Abfahrt um 19:00 Uhr, Ankunft um 22:30 Uhr. Preis: 79 Euro pro Person (inkl. Schifffahrt, Aperitif, Menü, Livemusik).

Tipp: Auch die Gutscheine der Wien Holding-Unternehmen sind die perfekte Geschenkidee! Mehr Infos zu allen Gutscheinen und Jahreskarten unter www.wienholding.at/gutscheine

Pressefotos :

Die Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at