ORF-III-Wochenhighlights: Programmschwerpunkt „Krieg in der Ukraine“, „ORF III AKTUELL am Abend“ und Opernball 2023

Von 13. bis 19. Februar 2023

Wien (OTS) - Programmschwerpunkt: „Krieg in der Ukraine“

ORF III widmet sich dem Thema anlässlich des Jahrestags der Invasion russischer Truppen in die Ukraine in einem umfassenden Schwerpunkt. So präsentiert der „zeit.geschichte“-Abend am Samstag, dem 18. Februar 2023, vier neue Dokus: In „Krieg in der Ukraine – Das Jahr, das die Welt veränderte“ (20.15 Uhr) blicken ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und Alfred Schwarz zurück auf das vergangene Jahr. Danach beleuchtet der Film „Putins Schattenarmee – Die Gruppe Wagner“ (21.05 Uhr) die brutalen Vorgangsweisen der für Russland kämpfenden Söldner. Abseits der militärischen Entwicklungen thematisiert die Produktion „Russland – Das Machtsystem Putin“ (22.10 Uhr), wie sich der russische Präsident mit Korruption, Seilschaften und Angst im Amt hält. Abschließend geht es in „Selenskyi – Seine Geschichte" (23.00 Uhr) um den ukrainischen Präsidenten: Der 2019 ins Amt gewählte ehemalige Schauspieler und Komiker führt sein Land durch den Krieg.

Der Programmschwerpunkt wird am 23. und 25. Februar fortgesetzt. Eine Übersicht über den gesamten ORF-Schwerpunkt anlässlich des Jahrestages des Kriegsbeginns ist demnächst unter presse.ORF.at abrufbar.

„ORF III AKTUELL am Abend“, Bundesratssitzung und „Josef Taus 90 – Ein Mann gegen Kreisky“

Ab Montag, dem 13. Februar, verstärkt „ORF III AKTUELL am Abend“ (19.18 Uhr) die werktägliche Sendeleiste „ORF III AKTUELL“ mit topaktuellen Nachrichten aus Österreich und der ganzen Welt. Mit Interviews und Analysen im Studio und noch mehr Content. Es moderieren wechselweise Reiner Reitsamer, Christine Mayer-Bohusch, Philipp Maiwald, Theresa Kulovits und Raffaela Singer.

Am Donnerstag, dem 16. Februar, findet die erste Bundesratssitzung des Jahres statt. ORF III überträgt live ab 9.00 Uhr und kommentiert das Geschehen im Plenum.

Anlässlich des 90. Geburtstags von Josef Taus zeigt ORF III am Samstag, dem 18. Februar, die Neuproduktion „Josef Taus 90 – Ein Mann gegen Kreisky“ (9.00 Uhr). Darin sprechen Wegbegleiter des ehemaligen ÖVP-Bundesparteiobmannes über seine politische Karriere und die legendären TV-Duelle mit Bruno Kreisky.

„Fettleber“ in „MERYN am Montag“ und „ORF III Themenmontag“ über Wellness

„MERYN am Montag“ thematisiert am 13. Februar die „Fettleber“ (18.45 Uhr). ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Petra Munda, Fachärztin für Innere Medizin und Hepatologin, beantworten Publikumsfragen über Symptome und Präventionsmöglichkeiten.

Der „ORF III Themenmontag“ am 13. Februar startet mit zwei neuen Folgen in die Woche. Im Hauptabend präsentiert ORF III „Das Geschäft mit der Erholung“ (20.15 Uhr). Die Reportage geht der Frage nach, was hinter den heimischen Wellness-Angeboten steckt. Anschließend werden in der ORF-III-Premiere „Die Tricks der Hotels und Restaurants“ (21.05 Uhr) aufgedeckt. Buchungsportale, Hotelräume und Speisekarten werden genau unter die Lupe genommen. Den „Themenmontag“-Abend beschließt „Mythos Kur – Was taugt sie wirklich“ (21.55 Uhr) und „Gesunder Schlaf – Wie wir erholt aus der Nacht kommen“ (22.45 Uhr).

Opernball 2023

Am 16. Februar heißt es wieder „Alles Walzer“. Anlässlich der großen Ballnacht zeigt ORF III am Mittwoch, dem 15. Februar, die Neuproduktion „Opernball: Der Countdown“ (20.15 Uhr). Dieser Vorabbericht liefert einen ersten exklusiven Ausblick auf den Verlauf des Abends. Die ORF-III-Premiere „Trends im 3/4-Takt“ (21.05 Uhr) beschäftigt sich mit den Opernballtrends – welche bestehen längerfristig und welche waren gleich wieder verschwunden? Außerdem ist „Alles tanzt“ (21.55 Uhr) neu in ORF III zu sehen. Gestalterin Astrid Brunnbauer präsentiert majestätische Einzugspolonaisen, grazile Balletteinlagen und Disco-Bewegungen aus dem Opernballarchiv. Den Abend beschließt „Alles Oper“ (22.35 Uhr).

Zur Einstimmung zeigt ORF III am Dienstag, dem 14. Februar, die Sendung „Der Wiener Opernball – Mythos, Tradition und Kult“ (20.15 Uhr), in der auf mehr als 100 Jahre Ballgeschichte zurückgeblickt wird. In der „ORF-III-Opernball-Parade mit Kari und Christoph“ (21.05 Uhr) bereiten sich Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz auf die Ballnacht vor. „Die Opernball-Revue: Mode von damals“ (21.55 Uhr) greift historische Aufnahmen auf und kommentiert den wandelnden Modegeschmack. Die Dokumentation „Sehen und gesehen werden“ (22.45 Uhr) widmet sich dem gesellschaftlichen Treiben am Hausball der Wiener Staatsoper.

„Kultur Heute“ berichtet zusätzlich eine Woche lang ab Montag, dem 13. Februar, direkt aus dem Haus am Ring und zeigt sowohl die Vorbereitungen als auch die Abbauarbeiten einen Tag nach dem „Ball der Bälle“. Bei Ani Gülgün-Mayr u. a. zu Gast: Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić, Geigerin Lidia Baich, Sänger Andreas Schager, Sängerin Camilla Nylund, der musikalische Leiter Philippe Jordan sowie die Organisatorinnen und Moderator/innen des Opernballs 2023.

150. Geburtstag von Enrico Caruso

Enrico Carusos Geburtstag jährt sich dieses Jahr zum 150. Mal. Aus diesem Anlass zeigt „Erlebnis Bühne“ am Sonntag, dem 19. Februar, „Marcel Prawy feiert Enrico Caruso“ (19.45 Uhr) erstmals in ORF III. Anhand von Bild- und Tondokumenten präsentiert der bekannteste Musikvermittler Österreichs die Karriere des berühmten Tenors. Danach folgt die zweiteilige ORF-III-Premiere „Belcanto – Die Tenöre der Schellackzeit“. In der ersten Folge thematisiert Regisseur Jan Schmidt-Garre die Zeit „Von Caruso bis Gigli“ (20.15 Uhr) und besucht dazu in den 1990er Jahren die letzten damals noch lebenden Weggefährten der beiden Sänger. Abschließend steht die Zeit „Von Melchior bis Björling“ (21.10 Uhr) im Mittelpunkt. Während bei Lauritz Melchior der Einfluss Carusos unüberhörbar ist, setzt sich mit Jussi Björling der moderne Gesang durch.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

