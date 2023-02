ServusTV begleitet Österreichs Fußball-Nationalteam zur UEFA EURO 2024

Der Auftakt der European Qualifiers™ gegen Aserbaidschan, die Heimspiele gegen Schweden und Belgien und das Finale gegen Estland LIVE

Salzburg (OTS) - ServusTV wird zur neuen Heimat der Österreichischen Fußball-Nationalmannschaft und begleitet Alaba, Arnautovic und Co. durch die Qualifikation zur UEFA EURO 2024. Den Auftakt macht am 24. März das Match gegen Aserbaidschan. Auch die Heimspiele gegen Schweden, Belgien und das finale Match in Estland gibt es live bei ServusTV und ServusTV On.

Rot-weiß-rote Fußball-Festspiele bei ServusTV und ServusTV On

2023 bricht eine neue Ära in Österreichs Fußballberichterstattung an - ServusTV begleitet das ÖFB-Team durch die Qualifikation zur UEFA EURO 2024 und zeigt im nächsten Jahr als erster Privatsender eine Europameisterschaft live im österreichischen Fernsehen. Zu den insgesamt 31 Live-Spielen der Endrunde bei ServusTV zählen alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft (bei Qualifikation), das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinal-Begegnungen sowie das Finale exklusiv.



Insgesamt stehen für das ÖFB-Team 2023 zehn Länderspiele auf dem Programm. Acht davon sind European Qualifiers™, die restlichen zwei sind Testspiele. ServusTV zeigt fünf Spiele live und exklusiv. „Wir drücken Marko Arnautovic und Co. in der Qualifikation natürlich die Daumen und freuen uns auf viele mitreißende rot-weiß-rote Fußball-Abende“, blickt Christian Nehiba, Bereichsleiter Sport bei ServusTV, dem Länderspieljahr 2023 voller Vorfreude entgegen.



Drei Heimspiele und das Finale in Estland live bei ServusTV

Der Auftakt zur Qualifikation erfolgt am Freitag, den 24. März, bei ServusTV, wenn das Team von Ralf Rangnick in der neuen Raiffeisen Arena in Linz auf Aserbaidschan trifft. Auch die Heimspiele von Alaba, Arnautovic und Co. gegen Schweden, am 20. Juni, und Belgien, am 13. Oktober, sind live bei ServusTV zu sehen. Und auch das abschließende Qualifikationsmatch in Estland, am 16. November, wird ebenfalls live bei ServusTV übertragen. Dazu zeigt ServusTV am 8. September noch ein Testspiel des ÖFB-Teams.



Florian Klein als Nationalteam-Experte im Einsatz

Für ServusTV sind bei den European Qualifiers die Moderatoren Christian Nehiba und Christian Brugger, die Kommentatoren Michael Wanits und Philipp Krummholz, Reporterin Julia Kienast und der ehemalige ÖFB-Teamspieler Florian Klein als Experte im Einsatz.



Der Fahrplan durch die Qualifikation zur UEFA EURO 2024:



Matchweek 1:

Freitag, 24.03.: Österreich vs Aserbaidschanlive bei ServusTV und ServusTV On

Montag, 27.03.: Österreich vs Estland



Matchweek 2:

Samstag, 17.06.: Belgien vs Österreich

Dienstag, 20.06.: Österreich vs Schwedenlive beiServusTV und ServusTV On



Matchweek 3:

Freitag, 08.09.: Testspiel des ÖFB-Teams (Gegner steht noch nicht fest)live bei ServusTV und ServusTV On

Dienstag, 12.09.: Schweden vs Österreich



Matchweek 4:

Freitag, 13.10.: Österreich vs Belgien live bei ServusTV und ServusTV On

Montag, 16.10.: Aserbaidschan vs Österreich



Matchweek 5:

Donnerstag, 16.11.: Estland vs Österreich live bei ServusTV und ServusTV On



Rückfragen & Kontakt:

Kristina Keinprecht

kristina.keinprecht @ servustv.com

+43 662 842244-28316