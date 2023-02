Oper Burg Gars: Mit „Aida“ wird der Kamp 2023 zum Nil

Gars am Kamp (OTS) - Im Sommer 2023 verwandelt sich die Burg Gars in den berühmten ägyptischen Tempel am Nil zur Zeit der Pharaonen. Intendant Dr. Johannes Wildner und sein Team bringen Musik-Drama pur ins Opernhaus des Waldviertels: Im 210. Geburtsjahr des Ausnahmekomponisten steht Giuseppe Verdis „Aida“ auf dem Spielplan. Zusätzlich zur Oper als Herzstück lockt die OPER BURG GARS heuer mit einem umfassenden Veranstaltungsprogramm, das sich von Otto Lechner über JOSH. und Omar Sarsam bis hin zum kolossalen Chorkonzert Carmina Burana & Carmina Austriaca erstreckt. Für Johannes Wildner ist es die letzte Saison in Gars am Kamp – im September verabschiedet er sich nach einem Jahrzehnt als künstlerischer Leiter mit einer „Schubertiade“ von der OPER BURG GARS.



„Giuseppe Verdis ‚Aida‘ vereint auf atemberaubende Weise das feinfühlige Drama um vier Einzelschicksale in Zeiten des Krieges mit Opernkultur in ihrer monumentalsten Form“ , schwärmt Johannes Wildner schon jetzt mit Blick auf seine Stückwahl im Sommer 2023. „Abendländische und morgenländische Sehnsüchte nach Exotik treffen in diesem Werk ebenso aufeinander wie musikalisch prunkvolle Zeremonielle und majestätische Chorszenen mit intimen Momenten voll großer Gefühlskonflikte.“

Im Zentrum der als Auftragswerk des ägyptischen Vizekönigs Ismael Pascha zur feierlichen Eröffnung des Suezkanals entstandenen Oper steht die tragische Liebe der äthiopischen Prinzessin Aida und des ägyptischen Heerführers Radamès – eine Verbindung, die durch den Krieg ihrer beiden Völker unmöglich gemacht wird. „Regisseur Philipp Harnoncourt wird sich dieser Oper, die im Œuvre Verdis auch hinsichtlich der zeitgeschichtlichen Bedeutung eine absolute Sonderstellung einnimmt, mit viel Fingerspitzengefühl annähern und garantiert ein bewegendes Drama auf die Bühne zaubern“ , betont Wildner, der sich mit Saisonende als künstlerischer Leiter der OPER BURG GARS zurückzieht.

Als einer der führenden österreichischen Dirigenten hat Wildner die Leitung des Festivals 2013 übernommen und den Garser Kulturbetrieb zu einem Freiluft-Opernhaus weiterentwickelt, das internationale Anerkennung genießt. „Im Zentrum meiner künstlerischen Tätigkeit in Gars steht bis heute der Anspruch, Musiktheater in seiner mitreißendsten Form für das Publikum erlebbar zu machen und dabei die über tausend Jahre alte Babenberger Burg mit all ihrer Mystik eine eigenständige Rolle im Operngeschehen spielen zu lassen. Ich bin stolz auf das, was gemeinsam mit einem engagierten Team aufgebaut werden konnte, ebenso wie darauf, das Opernhaus des Waldviertels bestens etabliert an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu übergeben“ , so Johannes Wildner, der neben seiner internationalen Künstlerlaufbahn Universitätsprofessor für Dirigieren an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ist. Seit 2019/2020 ist er außerdem Chefdirigent des Sønderjyllands Symphony Orchestra in Sønderborg (DK).

Am 22. September verabschiedet sich Wildner nach zehn Jahren als Intendant mit einer „Schubertiade“ von der Babenberger Burg. Freunde, Wegbegleiter und natürlich Johannes Wildner selbst werden an diesem Abend kammermusikalische Perlen von Franz Schubert darbieten.



