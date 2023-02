„Eco“: Verkaufte Daten – warum die Post jetzt Millionen zahlt

Am 9. Februar um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 9. Februar 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Schnäppchen Ski-WM: Wie österreichische Unternehmen zu Werbezeit kommen

Diese Woche begann die Ski-WM in Courchevel und Méribel in Frankreich. Als Hauptsponsoren fungieren unter anderem die heimische Telekom Austria und der Wiener Werkzeughändler Zgonc. Gerüchten zufolge gab es einen ordentlichen Rabatt, nachdem mögliche Großsponsoren ausgeblieben sind. Auch Getränkehersteller Red Bull will den Werbewert nutzen – und zwar auf kreative Weise. Mit Marcel Hirscher ist Red Bull vor Kurzem ins Skigeschäft eingestiegen. Bis jetzt muss das Logo auf den „Van Deer“-Skiern aber abgeklebt werden. Warum das? Und warum steigt ein Getränkehersteller überhaupt in einen so umkämpfen Markt ein? Bericht: Michael Mayrhofer, Hans Wu

Verkaufte Daten: Warum die Post jetzt Millionen zahlt

Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, hat der Europäische Gerichtshof Mitte Jänner eine lang erwartete Entscheidung gefällt: Jeder EU-Bürger, jede EU-Bürgerin hat das Recht zu erfahren, an wen seine bzw. ihre Daten verkauft werden. Diese Entscheidung betrifft auch die Österreichische Post. Vor drei Jahren hat sie personenbezogene Daten von 2,2 Millionen Österreicherinnen und Österreichern gesammelt und weiterverkauft – inklusive sensibler Informationen wie z. B. die politische Präferenz. 2.000 Betroffene taten sich daraufhin zusammen. Genau am Tag der EuGH-Entscheidung hat die Post diesen Betroffenen nun einen Millionenbetrag bezahlt. Wollte die Post damit einer Sammelklage zuvorkommen? Und was geschieht nun mit den anderen, deren Daten verkauft wurden? Bericht: Michael Mayrhofer, Emanuel Liedl

Düstere Zukunft: Warum Großbritannien nicht aus der Krise kommt

Hohe Energiepreise, Rekordinflation und Arbeitskräftemangel. Damit kämpfen alle Länder Europas. Doch nirgendwo läuft es schlechter als in Großbritannien. Das Vereinigte Königreich ist das einzige Industrieland in der G7, in dem die nationale Wirtschaftsleistung heute noch immer geringer ist als vor der Pandemie. Massenstreiks und der Verfall öffentlicher Dienstleistungen plagen die einstige Weltmacht, die aus der wirtschaftlichen und sozialen Dauerkrise nicht herausfindet. Die Konsequenzen des Brexits werden immer klarer spürbar, auch im Finanzzentrum London. ORF-Korrespondent Jörg Winter porträtiert die Realität in einem Land, das mit seinem Platz außerhalb EU-Europas hadert. Bericht: Jörg Winter

