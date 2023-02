Mariella Ahrens zu Gast am Wiener Opernball 2023

Wien (OTS) - Die deutsche Schauspielerin Mariella Ahrens, bürgerlich auch als Mariella Gräfin von Faber-Castell bekannt, wird am 16. Februar 2023 zum Wiener Opernball kommen. Sie wird als Ehrengast von Unternehmer Clemens Trischler den Ball der Bälle in der Wiener Staatsoper besuchen und in einer Couture-Kreation von Erika Suess für Furore sorgen.

Ahrens, erklärter Wien-Fan, wird am Tag des Opernballs aus Berlin einfliegen, vier Tage in Wien bleiben und dabei ein dicht gedrängtes Programm absolvieren.

Mariella Ahrens: „Der Opernball verbindet für mich zwei Dinge perfekt: Glamour und Vergnügen, insofern freue ich mich auf eine rauschende Ballnacht mit viel österreichischem Charme.“

Clemens Trischler: „Mariella und ich sind seit vielen Jahren befreundet und es freut mich, dass es diesmal terminlich geklappt hat. Wir freuen uns beide auf einen tollen Abend im schönsten Ballsaal der Welt und werden mit Sicherheit auch ein Tänzchen wagen."

Rückfragen & Kontakt:

Clemens Trischler Management

management @ clemenstrischler.com

+43 664 8950735