Erneuter Fahndungserfolg bei „Fahndung Österreich“

Serie von schweren Raubüberfällen im In- und Ausland geklärt – Beschuldigter in Haft

Salzburg/Wals (OTS) - Am 27.05.2021 berichtete ServusTV im Zuge der Sendung „Fahndung Österreich“ ausführlich über eine Überfallserie, bei der u.a. ein Lebensmittelgeschäft im niederösterreichischen Tulln ausgeraubt wurde. Ein vorerst unbekannter maskierter Täter bedrohte damals eine Kassiererin mit einem Küchenmesser und raubte Bargeld aus der Kassenlade.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich führte seit Jänner 2019 umfassende Ermittlungen gegen den unbekannten Serien-Täter, der im Bundesgebiet und in Kroatien eine Serie von schweren Raubüberfällen sowie Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser verübt haben soll. Enge Zusammenarbeit mit weiteren Dienststellen im In- und Ausland und der Staatsanwaltschaft St. Pölten sowie zielgerichtete Ermittlungsmaßnahmen, zu denen auch der Fahndungsaufruf bei ServusTV zählte, führten schließlich zur Identifizierung und Festnahme des Beschuldigten Kemal L.

Chefinspektor Josef Deutsch vom Landeskriminalamt Niederösterreich wird heute Abend bei „Fahndung Österreich“ (ab 20:15 Uhr, ServusTV) zu Gast sein und ausführlich über die Klärung des Falls berichten. Er sagt: „Die Veröffentlichung in den Medien – gerade auch der umfangreiche Fahndungsaufruf bei „Fahndung Österreich“ – haben maßgeblich zur Klärung beigetragen. Man kann davon ausgehen, dass dadurch ein gewisser Druck ausgeübt werden konnte, der zu Fehlern des Täters führte.“

Die weiteren Themen sowie Bilder der Sendung am heutigen Mittwoch, den 08.02.2023 ab 20:15 Uhr live

