VMF Immobilien: Nach Fertigstellung startet Vermietung beim Projekt Neubaugasse 85A in Graz

Der Bau des Wohnbauprojektes Neubaugasse 85A in 8020 Graz konnte einen Monat früher abgeschlossen werden als geplant. Ab sofort beginnt die Vermietung.

Wien (OTS) - In nur 16 Monaten Bauzeit wurde das Wohnbauprojekt in der Neubaugasse 85A in 8020 Graz fertiggestellt – einen Monat früher als geplant. Die Wohnanlage wurde von der VMF Immobilien GmbH, der Lieb Bau Weiz & Co KG und der Plangemäß SZS GmbH errichtet. Auf einem 1.062 Quadratmeter großem Grundstück wurden 20 modern ausgestattete Mietwohnungen mit Wohnflächen zwischen 35 und 90 Quadratmetern errichtet. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Alle Wohnungen sind mit Freiflächen wie Balkone, Terrassen und Privatgärten ausgestattet und barrierefrei über einen Lift erreichbar. Zusätzlich verfügt die Wohnanlage über einen Gemeinschaftsgarten mit Spielplatz und 13 Tiefgaragenplätze.“ Bei der Konzeption wurde neben Gestaltungsbild und Wohnkomfort auch Wert auf eine nachhaltige Bewirtschaftung gelegt. Der Projekteigentümer mit steirischen Wurzeln, Christian Voithofer, mit seiner Projektentwicklungsgesellschaft VMF Immobilien GmbH will die Liegenschaft langfristig im Bestand der VMF Vermögensverwaltung GmbH behalten. Lukaseder: „Die Wohnanlage bietet modernes Wohnen in einer sehr attraktiven Lage der steirischen Landeshauptstadt.“ Die Vermietung der Wohnungen startet ab sofort.

Wohnen im aufstrebenden vierten Grazer Bezirk

Die Wohnanlage mit Blick auf den Eggenberg mit seinem gleichnamigen Schloss aus dem 17. Jahrhundert und einer großen Gartenanlagemit liegt im Grazer Stadtteil Lend, einem seit Jahren aufstrebendem Viertel. Lend beherbergt neben dem Hauptbahnhof auch Sehenswürdigkeiten wie die Murinsel, das Orpheum und das Kunsthaus Graz. In der Grazer Mariahilfer Straße finden sich darüber hinaus viele trendigen Shops, Restaurants und Bars. Im Stadtteil gibt es außerdem verschiedene Haus- und Fachärzte, darunter in unmittelbarer Nähe zur Wohnanlage, des weiteren Kindergärten, Volksschulen, NMS und das BRG Kepler. Mit dem Schlossberg samt historischem Zentrum und Schloss Eggenberg bieten sich zwei Ausflugsziele in nächster Nähe an.

Fotolink

