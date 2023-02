„Hier ist absolutes Chaos“

Hilfswerk International Nothilfe in Hatay/Türkei nach Erdbeben

Wien / İskenderun (OTS) - Die Situation in Hatay/Türkei ist nach dem Erdbeben unübersichtlich, das Leid unbeschreiblich groß.

„ Das Versorgungssystem ist zusammengebrochen, es herrscht absolutes Chaos. Es gibt keinen Treibstoff für Autos, die Verkehrsstaus bilden kilometerlange Schlangen. Die Überlebenden brauchen dringend Decken, Wasser, Hygieneartikel und Nahrung “, berichtet Hilfswerk International Koordinator für Humanitäre Hilfe, Heinz Wegerer.

„ Ein dringender Bedarf sind Leichensäcke, in denen die nach wie vor stündlich geborgenen Leichen abtransportiert werden können “

Medizinische Versorgung kollabiert

In der Stadt İskenderun in der Region Hatay sind fast alle Gesundheitseinrichtungen eingestürzt. Die Gesundheitsversorgung ist aufgrund der vielen Verletzten komplett überlastet. Immer noch werden stündlich Opfer aus den Trümmern von den Krankenhäusern geborgen.

Die österreichische Organisation Hilfswerk International startet seine Nothilfe in Hatay im Süden der Türkei und bittet dringend um Spenden.

Spendenkonto Hilfswerk International

IBAN: AT71 6000 0000 9000 1002 Kennwort „Nothilfe nach Erdbeben“

https://www.hilfswerk.at/international/spenden-nach-erdbeben/

Über das Hilfswerk International

Das Hilfswerk International ist eine österreichische und weltweit tätige Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Wien. Sie wurde im Jahr 1978 mit dem Ziel gegründet, Nothilfeprojekte und nachhaltige Entwicklungsprojekte in Afrika, Zentralasien, Osteuropa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Süd- und Südostasien und Südosteuropa durchzuführen. Mit insgesamt mehr als 124 Mitarbeiter*innen in 18 Ländern werden in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Teams sowie lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales und Landwirtschaft initiiert. Im Fokus steht die strukturelle Armutsbekämpfung durch die Förderung von wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit des Hilfswerk International auf der Unterstützung der am stärksten von Armut und Ausgrenzung gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kinder, ältere Personen und ethnische Minderheiten.

Die gemeinnützige, überparteiliche und überkonfessionelle Organisation agiert selbstständig unter dem Dach der österreichischen Hilfswerk-Familie. Finanziert werden die Projekte durch nationale und internationale Projektfonds für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe sowie über private Spenden, Corporate-Social-Responsibility-Partnerschaften und Sponsoring. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hilfswerk.at/international/

