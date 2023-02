AVISO: BM Polaschek präsentiert Wissenschaftsbotschafterinnen und –botschafter

Wissenschaftsbotschafterinnen und –botschafter sollen in die Schulen gehen, Interesse wecken und Vertrauen in die Wissenschaft stärken.

Wien (OTS) - Spätestens seit Veröffentlichung der Eurobarometer-Umfrage ist klar: Das Vertrauen in Wissenschaft und Demokratie muss gestärkt werden. Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek hat die Stärkung des Vertrauens in die Wissenschaft und Demokratie zu einem der Schwerpunkte des Ressorts gemacht und als Rahmen dafür das „TruSD: 10-Punkte-Programm“ vorgestellt. Dabei ist unter anderem die derzeit laufende Ursachenstudie und die Schaffung einer breiten Allianz an Wissenschaftsbotschafterinnen und –botschaftern vorgesehen. Bundesminister Polaschek wird am 14. Februar 2023 diese Wissenschaftsbotschafterinnen und -botschafter im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren. Dazu sind Medienvertreterinnen und –vertreter herzlich eingeladen.

Im Anschluss an das Mediengespräch gibt es die Möglichkeit für ein gemeinsames Foto sowie O-Ton-Aufnahmen.

Termin für Medien:

Wann: Dienstag, 14. Februar 2023, 10:00 Uhr

Ort: Audienzsaal, BMBWF, Minoritenplatz 5, 1010 Wien

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

• Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek • Katrin Vohland, Generaldirektorin, Naturhistorisches Museum Wien • Andreas Bergthaler, Medizinische Universität Wien und CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

• Juliane Burghardt, Karl Landsteiner Privatuniversität, NÖ Wissenschaftspreisträgerin 2022

