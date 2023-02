AVISO: Klimaschutz-Auszeichnungen werden im Parlament vergeben

Veranstaltung am 14. Februar 2023, 18.00 Uhr

Wien (PK) - Bei der Sanierung des Parlamentsgebäudes stand der Klima- und Umweltschutz von Anfang an im Fokus. Bereits in der Planung wurden die Nachhaltigkeitskriterien des "klimaaktiv"-Gebäudestandards sowie der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (ÖGNB) berücksichtigt. Mit der Wiedereröffnung des Hauses an der Wiener Ringstraße ist nun auch die Nachhaltigkeitszertifizierung abgeschlossen und das Parlament darf sich mit "klimaaktiv Gold" und "ÖGNB Gold" über zwei Auszeichnungen freuen, die im Rahmen einer Veranstaltung übergeben werden.

Nach Eröffnungsworten von Parlamentsdirektor Harald Dossi und Bundesratspräsident Günter Kovacs wird Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zur klimafreundlichen Sanierung des Parlaments sprechen und dem Parlament die "klimaaktiv"-Gold-Plakette sowie die ÖGNB-Gold-Plakette überreichen.

Der zweite Teil der Veranstaltung ist der Auszeichnung der "passathon"-Gewinner:innen gewidmet. Beim "passathon" können klimaschonende Gebäude in ganz Österreich mit dem Fahrrad erkundet werden. Jene Teilnehmer:innen, die die meisten Gebäude "erradelt" haben, erhalten eine "passathon"-Trophy. Organisator Günter Lang wird seine Initiative vorstellen, ehe die Gewinner:innen in den Kategorien "Silber", "Gold" und "Platin" ausgezeichnet werden.

Veranstaltung: Parlament empfängt. Überreichung der "klimaaktiv"-Gold-Plakette sowie der ÖGNB-Gold-Plakette und Willkommen für Preisträger:innen des "passathon"

Zeit: Dienstag, 14. Februar 2023, 18.00 Uhr

Ort: Parlament, Nationalratssaal

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) kar

