„WELTjournal“-Reportage „Kindesmissbrauch im Netz – den Tätern auf der Spur“ am 8. Februar um 22.30 Uhr in ORF 2

Danach im „WELTjournal +“: „Aufgedeckt – Portrait eines Sexualstraftäters“

Wien (OTS) - Der Prozess gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister wegen des Besitzes Zigtausender Bilder und Videos von Kindesmissbrauch hat das weltweite kriminelle Geschäft mit sexuellem Missbrauch von Kindern im Netz in die Schlagzeilen katapultiert. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt dazu am Mittwoch, dem 8. Februar 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Kindesmissbrauch im Netz – den Tätern auf der Spur“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.30 Uhr die Dokumentation „Aufgedeckt – Portrait eines Sexualstraftäters“.

WELTjournal: „Kindesmissbrauch im Netz – den Tätern auf der Spur“

Bilder und Videos von sexuellen Übergriffen auf Minderjährige verbreiten sich so rasant, dass Strafverfolgungsbehörden oft nicht hinterherkommen. Das „WELTjournal“ zeigt, wie sich Pädophile unter falschen Usernamen in Chatforen an Kinder und Jugendliche heranmachen. Wie schwierig es ist, die Täter zu entlarven und vor Gericht zu stellen? Wie langwierig bis nahezu unmöglich es ist, die Seiten und Netzwerke, auf denen sie Fotos und Videos austauschen, zu schließen? Im Darknet verbreiten sich Missbrauch und Vergewaltigungen von Kindern auf Bestellung als Live-Stream: Hinter ihrem Computerbildschirm bezahlen Pädophile für Kindesmissbrauch, der live vor einer Kamera verübt und ins Netz gestreamt wird. Diese neue Art von Kindesmissbrauch findet meist in Südostasien statt, oft sind es die eigenen Eltern, die ihre Kinder gegen Bezahlung vor der Kamera sexuell ausbeuten, um damit aus der Armutsfalle zu kommen. Die Kinder selbst bleiben meist ein Leben lang traumatisiert.

WELTjournal +: „Aufgedeckt – Portrait eines Sexualstraftäters“

Er war beliebt und geachtet, galt als witzig, charmant und als großer Wohltäter: der britische BBC-Moderator Jimmy Savile. Erst nach seinem Tod gelangten mehr als 500 Fälle an die Öffentlichkeit, in denen Savile sexueller Missbrauch und Vergewaltigung vorwiegend junger Mädchen vorgeworfen wird. „WELTjournal +“ zeichnet die unfassbare Geschichte des Mannes nach, der als Moderator der beliebten Musiksendung „Top of the Pops“ in den besten Kreisen verkehrte und ganz Großbritannien täuschte. Scotland Yard nannte ihn den „schlimmsten Sexualverbrecher in der Geschichte des Landes“. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden sind nie zuvor in der britischen Kriminalgeschichte so viele Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs gegen eine einzelne Person erhoben worden.

