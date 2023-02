Kununu Top Company 2023: Pankl Racing Systems als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet

Kapfenberg (OTS) - Jedes Jahr verleiht die Bewertungsplattform „kununu“ die Auszeichnung „Top Company“ an Unternehmen, die überdurchschnittlich gute Bewertungen von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeiter:innen erhalten. Die strengen Kriterien hat für dieses Jahr auch Pankl Racing Systems erfüllt und darf sich über die Ehrung zur „Top Company 2023“ freuen.

Pankl Racing Systems als Innovationsführer und sicherer Arbeitsplatz

Seit mehr als 35 Jahren gilt Pankl als einer der führenden Arbeitgeber in der Region. Aus einer Garage wurde ein Weltmarktführer von Fahrwerks- und Antriebskomponenten für die Motorsport-, High-Performance- und Luftfahrtindustrie. Mittlerweile beschäftigt der Konzern mehr als 2.300 Mitarbeiter:innen, der 1.800 davon in der Steiermark. Um auch künftig als Unternehmen zu wachsen, baut Pankl nicht nur die Fertigungen in Kapfenberg und Bruck/Mur aus, sondern schafft durch erstklassige Benefits viele Karrieremöglichkeiten und Wohlfühlatmosphäre, dass sich die Mitarbeiter:innen im Unternehmen wohlfühlen. Durch den Bau der Pankl Academy möchte man die Aus- und Weiterbildung innerhalb des Konzerns stärken und mehr Chancen bieten. „ Der individuelle Wohlfühlfaktor jeder einzelnen Person im Konzern ist uns als Arbeitgeber wichtig. Dabei versuchen wir unsere Mitarbeiter:innen in ihren Belangen so gut wie möglich zu unterstützen. Diese Auszeichnung zeigt uns, dass wir schon vieles richtig machen, aber natürlich lange nicht damit aufhören, uns als Arbeitgeber zu verbessern. “, so Harald Egger, Head of Human Resources.

Wir sind Weltmeister: Neue Kampagne rückt Pankl Mitarbeiter:innen noch stärker in den Vordergrund

Mehr als 60 verschiedene Jobs findet man an den Standorten in Kapfenberg und Bruck/Mur. Dort wird täglich geforscht, entwickelt, produziert, getestet, analysiert und noch vieles mehr. So vielfältig, wie die Aufgaben im Betrieb sind, so unterschiedlich sind die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Um das noch besser nach außen zu zeigen, hat Pankl eine Mitarbeiter:innen-Kampagne kreiert, wo Kolleg:innen aus allen Sparten zeigen, welchen Impact ihre Arbeit auf die Zukunft der Mobilität hat.

„Wir sind ein zukunftssicherer Arbeitgeber mit vielen Karrieremöglichkeiten, Chancen und Kolleg:innen, deren Arbeit wichtig für die Zukunft der Mobilität ist. Das haben wir versucht mit der Kampagne darzustellen. Und das ist uns definitiv gelungen.“, so Egger.

Das erwartet Mitarbeiter:innen bei Pankl

Die Leidenschaft zu gewinnen, teilt das obersteirische Industrieunternehmen mit seinen Kunden. Um das Beste aus jedem Projekt herauszuholen, braucht es motivierte Mitarbeiter:innen, die tagtäglich Komponenten von höchster Qualität erzeugen.

Pankl Racing Systems ist stetig auf der Suche nach neuen motivierten Fachkräften. So unterschiedlich wie die Kunden sind, sind auch die Jobmöglichkeiten: von CNC-Drehern und Fräsern über Produktions- und Lagermitarbeiter oder Mitarbeiter:innen im Ein- und Verkauf bis hin zum Konstrukteur für Supersportwagen oder Forschung & Entwicklung. Alle offenen Positionen sind auf der Website zu finden: pankl.com/jobs.

