Huawei: Bewerbungsstart des interaktiven Coaching-Programms für Jungunternehmer:innen

Wien (OTS) - Erstmalig können österreichische Studierende am „DIGITAL SEEDS“ Programm von Huawei Deutschland teilnehmen. Unter dem Motto „Umdenken ist gut. Umsetzen ist besser“ werden Studierende auf ihrem Weg ins Unternehmertum begleitet.

Europa ist Technologiestandort – mit erstklassiger Forschung und exzellenten Universitäten. Für zukünftige Führungskräfte der digitalen Welt braucht es jedoch mehr. Daher hat Huawei „DIGITAL SEEDS“, als Teil der globalen Huawei-Initiative „Seeds for the Future“, konzipiert. In dem einzigartigen Programm lernen 100 Studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, sich mit Chinas Digitalökonomie und Innovationskultur auseinandersetzen und unternehmerisch zu denken. Außerdem entwickeln die Studierenden digitale Geschäftsmodelle, die sie anschließend vor einer Jury präsentieren. Dieses Jahr steht das Programm unter dem Motto „Umdenken ist gut. Umsetzen ist besser“. Bis 19. März läuft die Anmeldephase und von 11. bis 13. Mai findet das Kick-Off-Event in Düsseldorf statt.

Von der Mensa ins Management in 4 Monaten

Ziel des Programms ist es, 100 Studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz als digitale Entrepreneur:innen mit Lösungskompetenzen auszustatten sowie ihr kritisches Denken und ihre analytischen Fähigkeiten zu schärfen. In diesem Jahr stehen erstmalig bis zu 10 Plätze für Studierende aus Österreich zur Verfügung. Von Mai bis Anfang September haben die Studierenden Zugang zu einem exklusiven Netzwerk von Young Leaders und Changemaker:innen aus der Führungsriege der deutschen Wirtschaft. Beim Changemaker Roundtable werden Gründer:innen und Expert:innen eingeladen, die von ihrem Start-up, Produkt oder Unternehmen berichten. Das bietet den Studierenden die Möglichkeit für einen direkten Austausch, um sich so für ihre eigenen Business Cases inspirieren zu lassen und erweitert den persönlichen Horizont.

Ideathon – ein interaktiver Wettbewerb

Mit Offline-Events in Düsseldorf, Dresden, Berlin und München sowie wöchentlichen Online-Coachings sollen die Studierenden Geschäftsmodelle mit Fokus auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen entwickeln. Regelmäßiger Austausch mit erfolgreichen Gründer:innen und Expert:innen sind Teil des Ideathons. In den wöchentlichen Coachings werden die Teilnehmenden eng von Huaweis Partner DŌNGXii sowie einem Netzwerk aus Gründer:innen und Technologiebegeisterten betreut: von der initialen Idee bis zum Pitch einer marktreifen Geschäftsidee. Im Zuge des viermonatigen Prozesses lernen die Studierenden wichtige Eigenschaften für die Gestaltung der Zukunft. Neben lösungsorientiertem Arbeiten und Produkt- bzw. Service Design stehen auch App- und Website-Entwicklung, Wissen rund um China und Trends aus der Wirtschaft, Technologie und Start-up-Szene am Programm. Am Ende des Ideathons steht der Final-Pitch Ende August in München.



Auf die drei besten Teams des Ideathons wartet eine Reise nach China (geplant in 2024), wo sie einen exklusiven Einblick in dortige Tech-Unternehmen und Start-ups bekommen. Außerdem tauschen sie sich mit Expert:innen und chinesischen Studierenden aus. In persönlichen Gesprächen erleben sie den Unternehmergeist und die Innovationstätigkeit der nächsten Tech-Generation. Weitere Infos zum „DIGITAL SEEDS“ Programm unter: https://digitalseeds.de/

