Junge Generation Wien - Erstes Frauenclubbing in Wien: Die Vulva Party

Wien (OTS/SPW) - Die Frauen in der Jungen Generation der SPÖ Wien veranstalten am 14. Februar das erste Frauenclubbing in Wien. Die Veranstaltung beginnt mit zwei Workshops ab 19 Uhr im ‚Das Werk Wien‘. Anschließend wird der Dancefloor um 21 Uhr eröffnet. Das Organisationskomitee, die Künstlerinnen, Workshopleiterinnen und DJs sind weiblich und haben sich als Ziel gesetzt die Türen nur für Frauen & LINTA*s zu öffnen.

Geburtstag von Johanna Dohnal

Am 14. Februar ist der Geburtstag der österreichischen Feministin Johanna Dohnal. Als erste Frauenministerin Österreichs hat sie viele Verbesserungen für Frauen umgesetzt. Errungenschaften in ihrer Amtszeit sind unter anderem die Fristenregelung im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch, die Eröffnung des ersten Frauenhauses, der Mutterschutz für Bäuerinnen sowie Selbstständige und vieles mehr. Der Valentinstag ist deshalb für uns Sozialdemokratinnen vielmehr ein Grund den Feminismus zu feiern.

Männerfrei feiern – safe space

Die Selbstbestimmung der Frau, die Liebe zum eigenen Körper und das unbeschwerte Feiern stehen bei diesem Event im Vordergrund. Die Vulva Party garantiert einen Safe Space um ungestört mit Freundinnen zu feiern. Damit setzen wir ein wichtiges Zeichen für eine zeitgemäße und feministische Clubkultur.



Der gesamte Erlös wird gespendet

Alle Teilnehmerinnen dürfen beim Eintreten entscheiden, ob ihre 3 Euro an den Verein Wiener Frauenhäuser oder den Verein Changes For Women gespendet werden sollen. Die Wiener Frauenhäuser betreiben essenzielle Rückzugsorte für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Der Verein Changes For Women unterstützt Frauen, die eine Abreibung benötigen, sich diese aber nicht leisten können.

Junge Generation Wien

Als Referat für Junge innerhalb der SPÖ Wien beschäftigen wir uns mit dem Alltag und der Lebensrealität der Wienerinnen und Wiener im Alter von 18 bis 38 Jahren. Die Junge Generation Wien bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Mitarbeit und zur politischen Weiterbildung. Die Anliegen junger Menschen werden bei uns diskutiert und auf die politische Agenda gebracht. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Frauensprecherin Ona Zama

Junge Generation Wien

Löwelstraße 18; 1010 Wien

ona.zama @ spw.at

junge-generation.at