Tipps von YouTube-Stars und Google helfen beim sicheren Internet-Surfen

YouTube Shorts-Videos für mehr Online-Sicherheit zum heutigen Safer Internet Day 2023 #SID2023AT

Wien (OTS) - Der Safer Internet Day feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum und gibt einmal im Jahr Tipps für den sicheren Umgang mit dem Internet. Google und YouTube Austria feiern und informieren gemeinsam mit neun heimischen YouTube-Stars über wichtige Schutzmaßnahmen im Internet. Unter dem Motto „Together for a better Internet” beteiligen sich über 100 Länder auf der ganzen Welt an dem Aktionstag, der von der EU-Kommission ins Leben gerufen wurde, um gemeinsam das Internet sicherer zu machen.

Um speziell Jugendliche mit dem Thema Online-Sicherheit zu erreichen, setzen Google & YouTube Austria seit mehreren Jahren auf die Zusammenarbeit mit österreichischen YouTuber:innen. Diese geben in YouTube Shorts Videos wertvolle Tipps zum sicheren Umgang mit dem Internet. Mit dem Kurzvideo-Dienst Shorts unterstützt YouTube seit 2021 den Trend zu „Short-form Content”, welcher sich gerade bei jungen Usern großer Beliebtheit erfreut.

Folgende YouTube Shorts-Videos wurden zum Safer Internet Day 2023 gestaltet

Mehr Infos von Google zum Thema Sicherheit im Internet

Für Google hat die Sicherheit der Nutzer:innen oberste Priorität. In jedem Google-Konto sowie in allen anderen Google-Produkten sind zahlreiche Sicherheitstechnologien integriert, die vor möglichen Gefahren schützen. Im Blog-Beitrag „5 tips to stay safer online with Chrome” gibt Google wichtige Tipps, die das Surfen mit dem Chrome-Browser noch sicherer machen. Weitere Tipps für mehr Online-Sicherheit bietet auch das Google Safety Engineering Center (GSEC).

