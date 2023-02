Tüftler erobert Eventszene mit 360 Grad Videobox Plattform

Alessandro Dimas welcher seit 2014 für Aufsehen gesorgt hat mit seinem 360 Grad Video Stratosphärenflug, Bungee Sprung mit 360 Cam am Kopf, kommt nun mit der Videobox 360 Plattform zurück.

Wien (OTS) - Die Zeiten wo Besucher einer Veranstaltung sich anstellen, um ein Foto machen zu können, sind dank eigenen Handy seit Jahren vorbei. Was ist aber wenn ich Ihnen sage, wir haben eine Apparatur bzw eine Plattform, oder nennen wir es einfach Videobox, wo sich eine oder mehere Personen einfach für 6 Sekunden darauf stellen, es von Ihnen ein Profivideo macht, es serversetig verschnellt - etwas verlangsamt und noch rückwärts zeigt, um ein knapp 10 Sekunden hochauflösendes Video zu erzeugen, und dieses Ihnen wenige Sekunden danach gleich modernst via Whatsapp, SMS oder QR auf Ihr Handy schickt, damit sie es gleich in Ihren Social Media Kanälen posten können, und Sie wollen es machen.

Ich, Alessandro Dimas, als Dienstleister vermiete meine Videobox für Firmenfeiern, Hochzeiten, Festival oder Events. Der Veranstalter bucht für einige Stunden die 360 Videobox inkl Betreuung + roten Teppich + Video Sharing Station, und seine Gäste können unlimitiert für diesen Zeitraum 360 Grad Videos von sich machen. In den 360 Videos optional das Logo des Veranstalters, als viraler trendiger Werbeträger. Demnächst Greenbox für Hintergrundänderung serverseitig. www.fotobox360.at/beispiele.zip

Rückfragen & Kontakt:

DIMAS TECHNOLOGIES GmbH, 1020 Wien, Pillersdorfg 8

office @ videobox.at Tel 01 2144292 www.videobox.at