Konflikten vorbeugen

Die PH Wien nimmt das Thema psychische Gesundheit ernst. Das Angebot der Mobbing(präventions)beratung ist ein wichtiger Beitrag für Gewaltprävention.

Wien (OTS) - Aus Konflikten kann in schlimmen Fällen sogar Mobbing werden, aber schon sehr früh erleben Betroffene Situationen als belastend und stressig. „Deswegen begleiten wir Mobbing(präventions)berater*innen alle Mitarbeiter*innen in eskalierten Konflikt- bzw. Mobbingverdachtssituationen am Arbeitsplatz. Führungspersonen unterstützen wir in Form einer organisationsbezogenen Beratung, die (primärpräventive) Maßnahmen bezüglich Konfliktmanagement und Mobbing sowie Handlungsoptionen zur Wahrung der Fürsorgepflicht umfassen.“ definiert Hedy Wagner das Aufgabenfeld. Auf Initiative des BMBWF gibt es in allen Bundesländern insgesamt 49 Fachkräfte, die ihre Expertise in den Dienst der psychischen Gesundheit stellen. Ziel ist es, Betroffene zu stärken, indem sie Handlungsoptionen erkennen, wo sie bisher keine wahrgenommen haben. Ein achtsames Miteinander fördert eine würdige Arbeitsatmosphäre und stärkt Menschen und Organisationen. An der Pädagogischen Hochschule Wien sind drei Mobbing(präventions)beraterinnnen tätig.

