Siegfried Mayrhofer, CFO der A1 Telekom Austria Group wird auf eigenen Wunsch das Unternehmen Ende August 2023 verlassen

Wien (OTS) - Dipl.-Ing. Siegfried Mayrhofer, CFO der A1 Telekom Austria Group hat sich dazu entschlossen, das Unternehmen mit dem Auslaufen seines Vorstandsvertrages per Ende August 2023 zu verlassen. Diese Entscheidung hat er bereits Mitte 2022 getroffen und das Aufsichtsratspräsidium auch darüber informiert.



Der gebürtige Oberösterreicher startete seine berufliche Karriere bei Telekom Austria im März 2000 im Bereich "International Business Development". Ab 2004 war er in verschiedenen Leitungsfunktionen im Controlling und Rechnungswesen für die Telekom Austria Group tätig. Seit Juli 2009 war er Finanzvorstand der A1 Telekom Austria AG, seit Juni 2014 ist er Finanzvorstand (CFO) der A1 Telekom Austria Group.



„Siegfried Mayrhofer hat als CFO in herausfordernden Zeiten die wichtigen strategischen Weichenstellungen für das Unternehmen maßgeblich mitgestaltet: Die A1 Telekom Austria Group zählt bezogen auf Wachstum und EBITDA mittlerweile zu einem der erfolgreichsten europäischen Telekommunikationskonzerne. Erst kürzlich wurde das Unternehmen von Standard & Poors mit „A-“ bewertet, das beste S&P-Rating in der Geschichte des Unternehmens. Diese positiven Entwicklungen tragen maßgeblich auch Siegfried Mayrhofers Handschrift“, so Telekom Austria Group Aufsichtsratsvorsitzende Edith Hlawati anerkennend, die ihm für seine berufliche Zukunft viel Erfolg wünscht.



